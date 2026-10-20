Ústecký soud podruhé zamítl žalobu spolku na kraj kvůli dopadům rychlodráhy

Krajský soud v Ústí nad Labem podruhé zamítl žalobu na Ústecký kraj kvůli dopadům rychlodráhy, kterou podaly obec Přestavlky na Litoměřicku a místní spolek. Vyplývá to z rozsudku zveřejněného dnes na úřední desce soudu. Obce se obávají dopadu vysokorychlostní trati (VRT) na život lidí. Domáhaly se zrušení opatření vydaného v červnu 2024 Ústeckým krajem, které se železnice týká. Předseda Sdružení měst a obcí Koridor D8 Martin Klečka ČTK řekl, že spolek zváží další postup. Podat může kasační stížnost.
Aktualizací zásad územního rozvoje vymezilo krajské zastupitelstvo koridor pro vysokorychlostní trať od hranice Středočeského a Ústeckého kraje u obce Mnetěš přes Ústí nad Labem k hranici s Německem a zrušilo koridor územní rezervy VRT. Soud zdůraznil, že o věci již rozhodoval loni v říjnu, kdy návrh navrhovatelů zamítl.
Nejvyšší správní soudu (NSS) však po kasační stížnosti navrhovatelů rozsudek ústeckého soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Podle NSS krajský soud chyboval, když pokládal předběžný výběr tras ministerstvem dopravy za závazný.
Napadená aktualizace vymezuje koridor o šířce zhruba 100 až 1200 metrů, nikoli konkrétní stavbu VRT, jejíž šířka bude v desítkách metrů. Otázky týkající se technického charakteru stavby a opatření, která by měla zabránit hluku, vibracím či škodám na pozemcích při výstavbě a provozu VRT, budou předmětem až navazujícího povolovacího řízení, uvedl soud.
Skutečnost, že ministerstvo označilo za přípustnou pouze jednu variantu, podle soudu neznamená, že se nejednalo o porovnání tří variant. Ministerstvo dopravy totiž vybralo tři varianty, které byly rozpracovány do podrobností potřebných pro vyhodnocení jejich vlivů na úrovni krajské územně plánovací dokumentace. K těmto variantám se následně vyjádřily dotčené orgány.
Plánovaná rychlostní trať má umožnit jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se tak mohla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Na vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan se počítá také se dvěma terminály pro přestup mezi dálkovými a regionálními vlaky i mezi ostatnídopravou. Jeden bude v Roudnici nad Labem, další v Ústí nad Labem.