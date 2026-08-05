Ústecký soud se bude zabývat námitkou obžalovaného v kauze ROP Severozápad

Ústecký krajský soud se bude zabývat námitkou jednoho z obžalovaných v rozsáhlé kauze údajných machinací v Regionálním operačním programu (ROP) Severozápad. Podle obžalovaného Petra Navrátila není příslušný senát správně obsazen. Podle státního zástupce zmanipulovali obžalovaní evropské dotace ve výši 14 miliard korun. Soud s bývalými politiky a podnikateli z Ústeckého a Karlovarského kraje začal v roce 2021. Krajský soud nařídil hlavní líčení k námitce Navrátila na září, ČTK to řekla mluvčí soudu Gabriela Nedělková Pařízková.
Důvody pro podání námitky zaslal ČTK obhájce obžalovaného Navrátila, bývalého starosty Chebu za ČSSD. Jedním z nich je to, že se jedna z přísedících neujala funkce, protože nesložila slib. "Námitka spočívá na třech samostatných a na sobě nezávislých důvodech; každý z nich postačuje k závěru o vadě obsazení, resp. o nezpůsobilosti dosavadního senátu ve věci rozhodovat," uvedl obhájce Jiří Schüller. "Obhajoba poukazuje na spisem doloženou zdravotní nezpůsobilost členů senátu vést řízení tohoto rozsahu v nezměněném složení," uvedl dále s tím, že námitkou obhajoba nesleduje ani průtahy, ani dosažení příznivějšího senátu. "Uplatňuje ji v průběhu řízení, a to právě proto, aby náprava byla ještě možná a aby dokazování provedené v mnohaletém hlavním líčení nebylo zpochybněno teprve v řízení o opravných prostředcích," napsal k námitce.
Případ se týká rozdělování evropských dotací z ROP Severozápad od května 2008 do září 2011. Mezi vyjmenovanými trestnými činy je poškození finančních zájmů Evropské unie, zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zločin vydírání a další. Dva z obžalovaných vyjádřili zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Ostatní vinu odmítají.
Bývalý ředitel dotačního úřadu ROP Severozápad Petr Kušnierz původně vypověděl, že o podpoře jednotlivých projektů se radil s podnikateli Alexandrem Novákem a Danielem Ježkem, které pak obžaloba označila za hlavní aktéry organizované zločinecké skupiny. Posléze svou výpověď změnil. Uvedl, že nikoho neposlouchal, nebyl nikomu podřízený a neví o tom, že by někdo ovlivňoval hodnoticí proces.
Kauza je mimořádná svým rozsahem i počtem obžalovaných, spis má několik tisíc stran.