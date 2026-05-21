Ústecký krajský soud dnes poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku, na 15 let do vězení. Tento celkový trest je i za předchozí znásilnění jiných žen. Rozsudek zatím není pravomocný. Soudce i státní zástupkyně zdůraznili, že případ se vymyká běžným trestním kauzám s ohledem na délku a intenzitu trýznění oběti. Výjimečné je podle nich také to, že se na jejím věznění podíleli další lidé.
Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud rovněž uložil nepodmíněné tresty, a to ve výši šest let u dvou žen a 5,5 roku v případě muže. Hlavnímu obžalovanému, dvaačtyřicetiletému Karlu Novákovi, soud uložil kromě 15 let vězení i ochrannou sexuologickou léčbu ústavní formou. Podle znalců trpí sexuální deviací, sadismem a je pro společnost nebezpečný. Všichni čtyři prohlásili vinu, činu litovali.
Prohlášení viny umožnilo, že soud nemusel provádět dokazování, rozsudek tak padl během jediného dne hlavního líčení. Státní zástupkyně zdůraznila, že zkrácení řízení je největším přínosem pro oběti. Prohlášení viny se také promítlo do výše ukládaných trestů.
"Celé věci lituju a mrzí mě, jak to všechno dopadlo," řekl Novák v závěrečné řeči. Obdobně se vyjádřili další obžalovaní. Nováka přivedla k soudu v poutech vězeňská služba, obžalovaná matka s dcerou a další muž jsou stíháni na svobodě. Všichni tři se hájili tím, že měli z Nováka strach, ženu netýrali, neznásilňovali. Nosili jí jídlo v době, kdy Novák odjížděl jako řidič kamionu za prací. Soudce Ondřej Peřich řekl, že pasivita je zlo a oni neudělali nic pro vysvobození oběti, proto nevyhověl obhájcům, kteří pro své klienty žádali tresty podmíněné.
Poslední oběť sedla k muži v listopadu 2024 do auta s vidinou příslibu práce a ubytování v hospodě, kterou provozoval. Po cestě jí dal vypít colu, v nápoji byly látky, které ji omámily. Podle státní zástupkyně Simony Konopáčové následovaly měsíce věznění, mučení a opakovaného trýznivého znásilňování. V polovině února 2025 spolupachatelé vyvedli ženu ze sklípku kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu a ženě se podařilo uprchnout. Dostala se k domu manželského páru, který jí poskytl pomoc a přivolal policii. V důsledku prožitých traumatických událostí se u ženy rozvinula posttraumatická stresová porucha.
Státní zástupkyně uvedla, že se s obdobným případem ještě nesetkala. "Vymyká se délkou trýznění a věznění oběti, brutalitou hlavního pachatele. Otázka je, co by se stalo, pokud by se ženě útěk nepodařil," uvedla Konopáčová. "Přiznám se, že jsem se s takovou kauzou nesetkal, a to soudím přes 20 let," řekl soudce. "Poškozená měla svůj život už dříve těžký a zrovna jí se stalo takové příkoří," podotkl. Zmocněnkyně oběti Martina Houžvová uvedla, že zážitek si žena ponese do konce života. "Těžko s někým bude toto sdílet, nevím o nikom, kdo by něco takového zažil. Je to něco, co i pro nás, kteří se potkáváme se zlem, je naprosto výjimečné, nepochopitelné," uvedla Houžvová.
Novák dříve znásilnil jiné dvě ženy. Za obdobný trestný čin byl už navíc v minulosti odsouzený. Tříletý nepodmíněný trest ale odvolací krajský soud změnil na trest podmíněný. Podle Nejvyššího soudu tehdy ústecký krajský soud uložením podmínky porušil zákon.