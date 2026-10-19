Ústecký soud zamítl jeden z návrhů na přezkum voleb v Kryrech, přišel předčasně

Ústecký krajský soud zamítl jeden z návrhů na přezkum voleb v Kryrech na Lounsku. Přišel dříve, než začala plynout lhůta pro podávání návrhů. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněných na úřední desce soudu. Ten dostal návrhy k přezkumu voleb také v Chomutově a Mostě a dnes přišel návrh k volbám v obci Snědovice na Litoměřicku. Na správní soudy se mohou lidé obracet do 23. října.
Přezkumu komunálních voleb v Kryrech, které se konaly 9. a 10. října, se domáhal Petr Ulke návrhem podaným 12. října. Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb ale začala plynout až 14. října. Návrh je tak předčasný. Ulke podal další návrh 15. října. K němu si soud vyžádal zaslání originálu volební dokumentace, která se k uvedenému návrhu vztahuje. Předložit musí výpis ze seznamů voličů, stejnopis zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce, stejnopisy zápisů o průběhu a výsledku hlasování, které byly předány okrskovými volebními komisemi, a doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování, a to do 21. října.
Stížnost na průběh voleb dostal dnes soud ze Snědovic. Kandidátka za stranu Občané Snědovicka žádá o důkladné prověření správnosti sčítání hlasů. "Na základě informací, které mi po skončení voleb sdělila jedna z členek volební komise, mám vážné pochybnosti o řádném průběhu sčítání hlasů. Podle jejího sdělení mělo dojít k situacím, kdy nejméně dva členové volební komise diktovali při sčítání výsledky z kandidátních listin v rozporu se skutečně odevzdanými hlasy. Mým cílem je zajistit transparentnost voleb, důvěryhodnost jejich výsledků a jistotu, že byly hlasy všech voličů řádně a správně započítány," uvedla v žádosti.
Mosteckého magistrátu se týká návrh Jakuba Ihnačince, který byl na kandidátce vítězného uskupení ProMOST ve volbách na 23. místě. Do zastupitelstva se dostalo 22 kandidátů, Ihnačinec se stal prvním náhradníkem. Podle něj by při správném sečtení hlasů získal ProMOST 23 mandátů, takže by byl zvolen. Má za to, že šlo o chybu při přepisu výsledků ze sčítacích archů do zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Hlasy přibližně 30 kandidátů byly zapsány jako nula, uvedl v návrhu.
Z Chomutova minulý týden přišel návrh od lídryně hnutí Máme rádi Chomutov Marcely Soukupové, která ČTK řekla, že má pochybnosti ohledně spočítaných hlasů v jednom volebním okrsku. Z Kryr podal návrh na přezkum voleb místostarosta Petr Ulke, lídr na kandidátce uskupení Společná budoucnost pro Kryry, Běsno, Stebno, Strojetice, které volby vyhrálo. K věci se nechtěl vyjádřit.
Soud musí rozhodnout o návrhu do dvaceti dnů od jeho obdržení soudem.