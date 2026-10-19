Ústecký soud zamítl jeden z návrhů na přezkum voleb v Kryrech, přišel předčasně

Ústecký krajský soud zamítl jeden z návrhů na přezkum voleb v Kryrech na Lounsku. Přišel dříve, než začala plynout lhůta pro podávání návrhů. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněných na úřední desce soudu. Ten dostal návrhy k přezkumu voleb také v Chomutově a Mostě a dnes přišel návrh k volbám v obci Snědovice na Litoměřicku. Návrh však nebyl podepsaný. Soud proto oslovil údajnou navrhovatelku, která o ničem takovém nevěděla. Je rozhodnuta kvůli tomu podat trestní oznámení, řekla ČTK. Na správní soudy se mohou lidé obracet do 23. října.
Přezkumu komunálních voleb v Kryrech, které se konaly 9. a 10. října, se domáhal Petr Ulke návrhem podaným 12. října. Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb ale začala plynout až 14. října. Návrh je tak předčasný. Ulke podal další návrh 15. října. K němu si soud vyžádal zaslání originálu volební dokumentace, která se k uvedenému návrhu vztahuje. Předložit musí výpis ze seznamů voličů, stejnopis zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce, stejnopisy zápisů o průběhu a výsledku hlasování, které byly předány okrskovými volebními komisemi, a doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování, a to do 21. října.
Stížnost na průběh voleb dostal dnes soud ze Snědovic. Kandidátka za stranu Občané Snědovicka údajně žádala o důkladné prověření správnosti sčítání hlasů. Protože chyběl její podpis, obrátil se na ženu soud. "Někdo to podal mým jménem, bez mého vědomí, zneužil naši stranu. Byla jsem šokovaná, když mi ze soudu volali," řekla ČTK. Jakmile obdrží podklady od soudu, je připravena se obrátit ve věci zneužití jména na policii.
Mosteckého magistrátu se týká návrh Jakuba Ihnačince, který byl na kandidátce vítězného uskupení ProMOST ve volbách na 23. místě. Do zastupitelstva se dostalo 22 kandidátů, Ihnačinec se stal prvním náhradníkem. Podle něj by při správném sečtení hlasů získal ProMOST 23 mandátů, takže by byl zvolen. Má za to, že šlo o chybu při přepisu výsledků ze sčítacích archů do zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Hlasy přibližně 30 kandidátů byly zapsány jako nula, uvedl v návrhu.
Z Chomutova minulý týden přišel návrh od lídryně hnutí Máme rádi Chomutov Marcely Soukupové, která ČTK řekla, že má pochybnosti ohledně spočítaných hlasů v jednom volebním okrsku. Z Kryr podal návrh na přezkum voleb místostarosta Petr Ulke, lídr na kandidátce uskupení Společná budoucnost pro Kryry, Běsno, Stebno, Strojetice, které volby vyhrálo. K věci se nechtěl vyjádřit.
Soud musí rozhodnout o návrhu do dvaceti dnů od jeho obdržení soudem.