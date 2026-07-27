Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl, zda umožní přesun služeb pro závislé

Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl o žádosti spolku Drug-out klub o změnu užívání vily ve Staré ulici, jejíž schválení by spolku umožnilo přesunout do objektu služby pro závislé. Majitelkou vily je podle katastru nemovitostí Lucie Šmídová, která ve spolku působí. Úřad v současné době vede řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav. Vlastník domu může do 30 dnů podat žádost o dodatečné povolení úprav. ČTK o tom dnes informoval mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
Vyjádření zástupkyně spolku Zdeňky Staňkové ČTK shání. Proti umístnění centra pro drogově závislé vystupují obyvatelé oblasti.
Stavební úřad už dřív přeměnu vily na centrum pro závislé nepovolil. Zdůvodnil to tehdy tím, že záměr není v souladu s platným územním plánem. Staňková proti rozhodnutí podala odvolání. Věc si převzal krajský stavební úřad, jenž rozhodnutí městského úřadu zrušil, a záležitost se tak opět vrátila do rukou městských úředníků.
Centrum pro závislé sídlí v ulici Velká Hradební. Budovu před časem koupilo město a chce tam umístit dětskou skupinu. Spolku vypovědělo smlouvu. Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO) už dříve ČTK řekl, že město nájemní smlouvu spolku opakovaně prodlužovalo, aby zůstala zachovaná kontinuita poskytovaných služeb pro závislé.
Místní zdůrazňují, že potřebnost služeb chápou. Vadí jim však podle nich nešťastně zvolená oblast, kde jsou rodinné domy, poliklinika či velký park. Mají obavy ze zvýšení kriminality. Jednou ze služeb je kontaktní centrum, kde si mohou narkomani vyměnit injekční stříkačky.