Ústecký Střekov je rozkopaný, řidiči musí po objížďkách

„Vzhledem k rozsahu prací dojde současně k částečné uzavírce a omezením v přilehlé ulici Děčínská, Hviezdoslavova, Raisova, Varšavská a Žukovova a na kruhovém objezdu s ulicí Národního odboje. Prosíme řidiče o respektování dopravního značení a objízdných tras,“ uvedl starosta Střekova Pavel Peterka. (ANO).

Ve směru z centra města do horní části Střekova mohou jet řidiči přes most Dr. Edvarda Beneše a dále přes ulici Kozinova. V opačném směru, tedy z horního Střekova do centra města, je provoz omezen již od železničního přejezdu v ulici Žukovova Objízdná trasa vede přes ulice Kojetická, Poslední cesta, Nová a přes Mariánský most.

Dopravní omezení se týkají také vozů městské hromadné dopravy. Až do odvolání je pro linky číslo 79 a 81 zrušena zastávka ZPA ve směru do městské části Brná a pro linky číslo 73, 80, 83 přesunuta na druhou stranu Děčínské ulice.

Stavební práce v ulici Národního odboje by měly skončit ještě před plánovaným uzavřením Benešova mostu – hlavní spojnice mezi Střekovem a centrem města, který projde rozsáhlou rekonstrukcí. Původně se most měl uzavřít pro veškerou dopravu už loni v listopadu, termín se ovšem několikrát posunul a nyní stále není jasný.