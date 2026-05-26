Ústečtí strážníci častěji zachraňují životy, na zdravotní vybavení chtějí dotaci

Městští strážníci v Ústí nad Labem se v posledních letech častěji dostávají do situací, kdy zachraňují lidské životy nebo se snaží obyvatele ochránit před nebezpečím. Chtějí proto získat dotaci na zdravotnické vybavení ale také bezpečnější pouzdra na služební zbraně. Podání žádosti o peníze z krajského dotačního programu na podporu záchranných složek schválila městská rada. Novinářům to řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).
Podmínkou pro získání dotace je, aby se Ústí podílelo zhruba deseti procenty z celkové částky, o níž městská policie žádá. Veškeré vybavení, které si chce městská policie pořídit, by mělo vyjít na necelých 260.000 korun.
Policisté mají v plánu koupit z dotací pět speciálních záchranářských batohů, 130 osobních lékárniček a 15 lékárniček do aut. "My bychom chtěli vylepšit vybavení našich městských policistů pro zásahy, které dělají čím dál tím častěji, na záchranu lidského života," zdůvodnil výběr pomůcek Nedvědický.
Město by chtělo využít dotaci také na nákup pouzder na zbraně. "Vznikla povinnost pro městské policisty významněji cvičit se zbraní," uvedl primátor. Magistrát by chtěl koupit 100 bezpečnějších pouzder na pistole, které mají strážníky ochránit před rizikem neoprávněné manipulace se služební zbraní.