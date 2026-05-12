Ústečtí strážníci poprvé vyzkoušeli drony, našli přístřešky bezdomovců a skládku

Městští strážníci v Ústí nad Labem dnes poprvé v praxi vyzkoušeli nové drony. Stroje jim pomohly odhalit přístřešky lidí bez domova na městském pozemku a černou skládku. Přivolaná hlídka bezdomovce upozornila, že pozemek zabírají neoprávněně. Zástupce ředitele městské policie Jan Novotný novinářům řekl, že nelegální skládku uklidí odsouzení při veřejně prospěšných pracích. O drony, které pomohou také při živelných pohromách, se budou strážníci dělit s městskou společností Metropolnet.
Ústí koupilo za 12 milionů korun čtyři různě velké drony s různým vybavením. Náklady pokryla dotace, kterou město získalo na základě vítězství v soutěži 5G pro 5 měst. Bezpilotní letouny poskytují on-line přenos přes mobilní síť.
"Takových míst v Ústí není mnoho. Minimálně ne v takovém rozsahu," uvedl Novotný k pozemku, kde jsou kromě nelegální skládky také dva přístřešky lidí bez domova. Podle Novotného se u dočasných útočišť bezdomovců černé skládky objevují často. "My se snažíme v rámci Ústí mapovat jejich bydliště, kde se zdržují. Z místa je vykazujeme a poté nastupuje naše uklízecí četa. To jsou alternativně odsouzení," uvedl Novotný. Drobné skládky jsou odsouzení schopni okamžitě uklidit. S dnes odhalenou skládkou si bude zřejmě muset poradit technika.
V přístřešku v bezprostřední blízkosti černé skládky má dočasné bydlení bezdomovec František. Novinářům řekl, že byty jsou příliš drahé a on si nemůže placení drahého nájmu dovolit. Na ulici je pět let, v lesním porostu na pomezí ústecké čtvrti Předlice a města Trmice žije od loňska.
S dronem se 14 dnů učil létat operátor a příslušník ústeckých strážníků Alexandr Syroťuk. Stroje jsou vybavené třeba termokamerou nebo zvukovým a světelným zařízením, uvedl. "Strážník se nedostane všude, kde jsou ty houštiny, protože strážník většinou dělá svou pochůzkovou činnost ve městě. Ten dron nelegální bydlení odhalí, operátor nasměruje hlídku tam, kde byl nepořádek odhalen, a přivolaní strážníci pak řeší přestupky na místě," uvedl Novotný.
Drony budou strážníkům pomáhat i při živelných pohromách, jako jsou povodně, nebo při odhalování pytláků, hledání pohřešovaných a podobně. Společnost Metropolnet bude drony používat třeba k naskenování terénu pro vytvoření trojrozměrného modelu města.