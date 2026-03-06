Přijede hvězdný DiCaprio, nebo ne? Městečko u Litoměřic očekává Scorseseho štáb

Pavel Křivohlavý
  12:32aktualizováno  12:32
Oscarový režisér Martin Scorsese bude v Úštěku na Litoměřicku natáčet film s pracovním názvem Schnapps, ve kterém hraje jeden z nejznámějších současných herců Leonardo DiCaprio. Některými médii pronikla zpráva, že slavný herec přijede i do Úštěku. Tato možnost však není moc pravděpodobná.
Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026) | foto: Reuters

Robert De Niro, Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese na canneské premiéře snímku...
Městečko Úštěk na Litoměřicku mají filmaři rádi.
Filmaři v Úštěku během natáčení filmu Králíček Jojo.
Kostel sv. Petra a Pavla na náměstí v Úštěku (říjen 2024)
6 fotografií

„V Úštěku by se měly natáčet pouze záběry příjezdu a odjezdu, který bude v titulních a koncových titulcích. Leonardo DiCaprio není potvrzený. Fáma o jeho příjezdu je hloupost,“ říká starosta Úštěku Ondřej Elísek (SNK ED).

Do Úštěku ale podle Elíska příští týden dorazí sám třiaosmdesátiletý oscarový režisér. „Ve středu jsme schválili smlouvu s produkční společností a Martin Scorsese by měl být při natáčení v Úštěku fyzicky přítomen,“ doplňuje starosta s tím, že pro filmové záběry budou některé úštěcké ulice uměle zasněženy, aby vypadaly jako v zimě.

Scorsese navštívil Úštěk už letos v únoru, když sem přijel v rámci tipování lokace. Rozhodnutí produkce pro natáčení tady sice město opět vynese na filmová plátna, ale pro místní přinese řadu komplikací.

„V rámci plánovaného natáčení dojde k zásadnímu omezení našich občanů a živnostníků, zejména pro ulice Mírové náměstí, Panský dvůr, Polské lidové armády a částečně ulici 1.máje. Samotný štáb bude mít zázemí v kulturním domě a na Mírovém náměstí včetně plochy hřiště u rybníku Barvíř,“ popisuje Elísek.

V sobotu 14. března do Úštěku přijede štáb a zahájí přípravy na natáčení. V pondělí 16. března by se podle plánu mělo při příznivých povětrnostních podmínkách uskutečnit samotné natáčení. Kvůli tomu bude uzavřen celý střed města a západní část Mírového náměstí bude muset být zcela prázdná, tedy bez aut.

„Doprava bude v pondělí omezena s tím, že vozidla na lokalitách dotčených filmem musí být vyparkována nejpozději do 6 hodin ráno v natáčecí den. Autobusová doprava pro linky 630, 632, 633 a 635 bude v tento den zajíždět pouze na zastávky v ulici Polské lidové armády a u vlakového nádraží v Úštěku. Pěší chodci se v průběhu natáčení ke svým nemovitostem dostanou. Obyvatelé domů, kterých se natáčení bezprostředně týká, obdrží s předstihem dopis s podrobnými vysvětlivkami,“ doplňuje starosta s tím, že pokud se vše podaří, jak je plánováno, v úterý proběhne úklid a odjede poslední část členů štábu.

Úštěk je filmaři oblíbený. V posledních letech se tu natáčel například film Králíček Jojo.

Režisér Martin Scorsese čekal na oscarové ocenění dlouhých 27 let. Přes četné nominace, například za filmy Zuřící býk, Mafiáni, Věk nevinnosti, Gangy New Yorku, Letec, se dočkal až v roce 2007, kdy získal čtyři ocenění (nejlepší film, režim, střih a adaptovaný scénář) za snímek Skrytá identita. Je považován za jednoho z nejvlivnějších poválečných amerických režisérů.

S Leonardem DiCapriem už několikrát točil. Slavný herec poprvé dostal roli ve Scorseseho filmu Gangy New Yorku (2002). Větší uznání DiCapriovi vyneslo životopisné drama Letec (2004), kde ztvárnil slavného aviatika, režiséra a dobrodruha Howarda Hughese.

Nezapomenutelnou podívanou z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu roli DiCaprio předvedl v životopisném snímku Vlk z Wall Street (2013), kterým Scorsese divákům otevřel zákulisí světa velkých peněz.

Pardubice odkoupily torzo kaple U Trojice, její budoucnost zůstává nejistá

ilustrační snímek

Pardubice odkoupily torzo kaple U Trojice, její budoucnost zůstává nejistá

ilustrační snímek

Čelákovice spouští obnovu parku a rekonstrukci parkoviště u kulturního domu

ilustrační snímek

Čelákovice spouští obnovu parku a rekonstrukci parkoviště u kulturního domu

