Úštěk si připomíná vznik první republiky historickým jarmarkem

Historické centrum Úštěku na Litoměřicku si dnes připomíná vznik Československa před 108 lety dobovým jarmarkem. Sedmnáctý ročník Dne českých řemesel nabízí řemeslné stánky, dobovou módní přehlídku, hudební a divadelní vystoupení i program pro děti. Novinářům to dnes řekl pořadatel Libor Uhlík. Podle něj je návštěvnost akce 7000 až 9000 lidí.
Součástí programu je symbolický příjezd prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka s doprovodem, dobové kostýmy a vystoupení inspirovaná životem v první republice. Návštěvníci mohou vidět například prvorepublikovou módní přehlídku nebo poslouchat hudbu odpovídající tehdejší době. Jarmark doplňují řemeslné stánky z Čech, Moravy a ze Slezska.
"My se musíme hlavně držet tradice," řekl Uhlík. Organizátoři při přípravě prvních ročníků vycházeli také ze vzpomínek akademického malíře Emila Cimbury, který jako dítě zažil slavnosti spojené s vítáním prezidenta Masaryka. Cimbura pořadatelům popisoval, jak tehdejší události vypadaly.
Představitel Masaryka přijel na jarmark z Lán v dobovém automobilu. Pro Českou republiku by si přál především mír a prosperitu. "Já bych si přál, aby náš život vyrůstal v míru a aby naše republika vzkvétala a zařadila se opět mezi mocnosti světové," řekl.
Pořadatelé mysleli také na rodiny s dětmi, pro které jsou připravené loutkové pohádky a řemeslné dílničky na několika místech v centru města. Loutková představení se konají v kulturním domě, kde si mohou návštěvníci také odpočinout.
Den českých řemesel je spojený se státním svátkem 28. října a připomíná vznik samostatného Československa v roce 1918.