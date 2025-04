První pracovní den s opravou jednoho ze dvou mostů přes Labe v Ústí přináší problémy. Mohou za ně řidiči, kteří nerespektují dopravní značení, například se ve směru z Lovosic snaží odbočit do centra Ústí.

Most Dr. Edvarda Beneše, který je jednou ze dvou spojnic pro motoristy přes Labe, se bude opravovat za 630 milionů korun do konce příštího roku. Oprava byla mnohokrát posunuta. Od víkendu je ale zcela uzavřen a korozí narušenou konstrukci začali dělníci opravovat.

Aby byla doprava plynulejší, rostla po dlouhé měsíce přes Labe, mezi Mariánským a Benešovým mostem, lávka pro pěší. Proudí po ní davy a hlídají ji strážníci, kteří tu budou minimálně několik dní. Problémy mají s cyklisty, kteří nerespektují pokyn, že po lávce musí kolo pouze vést a nesmí na něm kvůli bezpečnosti jet.

Aktuálně přes lávku prochází každou minutou zhruba sto lidí. Jde o ty, kteří odstavili své vozy v části Střekov a snaží se dostat do centra Ústí přes Labe pěšky nebo se rozhodli auto nevyužít vůbec.

Ve čtvrti Střekov je odstavena řada aut v placených zónách, větší odstavné parkoviště totiž bude otevřeno až 27. května.

„Neklid nastal ráno po šesté hodině. Spousta řidičů měla patrně stejný nápad a ráno si přivstali, takže doprava mezi šestou a sedmou hodinou ráno výrazně zhoustla. Ke komplikacím dochází primárně na Střekově. Policisté jsou v terénu a situací monitorují, v případě potřeby dopravu řídí. Věříme, že se situace ustálí. I my budeme vychytávat neduhy. Na dnešek jsme povolali z Prahy leteckou službu, protože se chceme na situaci podívat shora. Je důležité, aby řidiči dodržovali opatření. Celkově se dá říct, že jsme situaci očekávali horší,“ uvádí Veronika Hyšplerová, mluvčí severočeské policie.

„Upozorňujeme všechny řidiče, aby důsledně respektovali dopravní značení a pokyny policistů. Objízdné trasy byly stanoveny tak, aby minimalizovaly dopravní zatížení, a jejich nedodržování může vést k dalšímu zhoršení dopravní situace až k úplnému dopravnímu kolapsu,“ říká Hyšplerová.

Podle ní působí potíže i nedodržování průjezdnosti vyhrazených jízdních pruhů. Na nájezdu na Mariánský most například dochází k situacím, kdy řidiči osobních vozidel neoprávněně vjíždějí do vyhrazeného pruhu pro autobusy. „Neznalostí speciální světelné signalizace pro autobusy (bílá světla v černém poli) pak blokují průjezd autobusů, které mají díky preferenci na semaforu volno. Semafor kvůli tomu čeká na autobus, který však nemůže projet kvůli blokujícím vozidlům stojícím před ním, a ostatní vozidla mezitím stále mají červenou. Výsledkem je dopravní zácpa a postupné ochromení dopravy v širším okolí,“ dodala pro ČTK mluvčí.

Monitorování situace potvrzuje kolem Mariánského mostu a na střekovské straně přítomnost a průjezd řady policejních aut.

Benešův most byl zavřen už v sobotu a záchranka v souvislosti s uzavřením zasahovala zatím u jedné dopravní nehody zmateného řidiče. Hlavně na sanitky mířící za nemocnými nebo zraněnými do čtvrti Střekov a dál do obcí Valtířov, Svádov nebo Velké Březno na „střekovské“ straně, musí dávat řidiči kolem Labe pozor.

„Naši řidiči sanitek procházeli speciálním školením v uplynulých dnech. Mají prioritní právo průjezdu a speciální režim dopravy, takže mohou odbočit i tam, kam řidiči osobních aut nesmí,“ uvedl Prokop Voleník, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Sanity tak nemusí za Mariánským mostem složitě na kruhový objezd u Setuzy, ale mohou rovnou na Svádov a Valtířov.

Na změny v dopravě kvůli uzavření neupozorňují jen speciální semafory, ale hlavně dopravní značky.

Několikaměsíční přípravy

Ústí se na dnešek připravovalo řadu měsíců, vzniká zmíněné parkoviště pro zhruba dvě stovky aut, lidem na Střekově slouží dočasný sběrný dvůr, pečovatelská služba má nové pracoviště v budově bývalé střední školy, dopravu mezi oběma břehy posilují vlaky a pro seniory, kteří potřebují k lékaři, je vyčleněn speciální taxík.

„Pořád ještě provoz není hustý, myslím, že je to i proto, že řada lidí má kvůli svátkům dovolenou,“ mínil jeden z řidičů, který čekal ve čtvrti Střekov, aby mohl najet na Mariánský most.

Zatím není příliš využívána vlaková doprava ze čtvrti Střekov na ústecké Západní nádraží. Podle zpravodaje iDNES.cz jsou kyvadlové vlaky jezdící zhruba dvakrát za hodinu využívány minimálně. „Snad je nezruší, budou ještě potřeba,“ mínila jedna z cestujících.

Podle železničářů je malý počet cestujících způsoben tím, že lidé o vlacích nemají ještě dost informací, anebo tím, že Západní nádraží je několik set metrů od centra Ústí s obchody a garážemi a lidem se nechce tuhle trasu šlapat.

Pokud jde o MHD, vozy ze střekovské strany měly ráno zhruba deseti až patnáctiminutové zpoždění. Podle mluvčí ústeckého dopravního podniku Jany Dvořákové to nebylo nic neobvyklého. „V poslední době jsme tady podobná zpoždění měli v posledních týdnech často,“ poznamenala mluvčí.