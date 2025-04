Pobodání na Severní Terase má podle policie na svědomí 32letý muž. Soud ho poslal do vazby. | foto: Policie ČR

Událost se stala loni v červnu v noci v parku Severní Terasa, kam přišel muž s přítelkyní. Podle soudu se spolu dohadovali, přistoupil k nim obžalovaný, na kterého muž zaútočil. Malý se bránil, ustupoval před ním.

„Hlavním aktérem konfliktu byl v první fázi poškozený. Inicioval fyzické násilí a zasadil první ránu,“ řekl soudce Martin Parolek.

Konflikt trval zhruba tři minuty, většinu času byl Malý vystaven útoku a ustupoval, což vyplynulo z výpovědi svědků, uvedl soudce. Oba účastníci bitky byli pod vlivem pervitinu.

Obžalovanému třiatřicetiletému kuchaři hrozila podle soudu nejméně újma na zdraví. Nešlo jen o nevýrazné fyzické násilí, ale o zavrženíhodné jednání ze strany poškozeného, míní soudce.

První rány označil soud za varovné

Obžalovaný jednal v nutné obraně. Při ustupování v obraně muže pětkrát bodl. Pak útok a pronásledování přestalo, přesto se obžalovaný k poškozenému vrátil a dvakrát ho bodl do břicha. V ten moment byly podle soudu překročeny podmínky nutné obrany. Poškozenému hrozila smrt kvůli ztrátě krve.

Prvních pět ran označil soud za varovné, neohrozily žádný orgán. Rána, která mohla způsobit smrt, byla podle soudu ta, kterou způsobil Malý v době, kdy už se nebránil.

Za pokus o zabití hrozí tři roky až deset let vězení, za pokus o vraždu až 18 let vězení. Ve prospěch Malého bylo podle soudu to, že celé jednání zahájil a vyprovokoval poškozený.

Státní zástupce František Stibor navrhl obžalovanému deset let vězení za pokus o vraždu. „Neztotožňuji se s rozhodnutím soudu. Nadále se domnívám, že ze strany obžalovaného se jednalo o aktivní jednání. Po činu z místa odešel, aniž by poškozenému poskytl pomoc,“ řekl Stibor.

Nutná obrana, tvrdí obhájkyně

Obhájkyně Michaela Urbánková řekla, že Malý zasáhl při surovém jednání poškozeného vůči bezmocné ženě. Po celou dobu se bránil, před mužem, který mu vyhrožoval, couval. V zoufalství a na pokraji svých sil ho bodl, a když viděl, že si zavolal záchrannou službu, odešel. Podle obhájkyně jednal v mezích nutné obrany, navrhla ho zprostit obžaloby.

Malý v závěrečné řeči uvedl, že mělo jít o přátelské setkání, ale muž začal ubližovat dívce, proto se do toho vložil.

„Mohl mě zranit, vážně ohrozit na životě, či dokonce zabít. V daný moment jsem měl strach o svůj život, pan poškozený byl nepříčetný, agresivní a troufám si tvrdit i mimo realitu,“ uvedl Malý s tím, že měl strach. „Nevědomky v tomto rozpoložení jsem bodl, určitě ne za účelem vážně zranit a už vůbec ne zavraždit,“ řekl.