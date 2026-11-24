Ústečtí radní na prvním jednání po zvolení vyměnili zástupce v městských organizacích a schválili výpůjčku pozemku na Mírovém náměstí městským službám. Uvedla to v tiskové zprávě. Vedení krajského města se ujal vítěz voleb Jedno Ústí v pondělí. Koalice složená ze sedmi subjektů a nezávislých nahradila v čele města ANO, které vládlo s SPD a dvěma nezařazenými.
Cílem personálních změn je podle rady posílit koordinaci činnosti městských společností s rozvojovými prioritami města, odpovědné hospodaření a prosazování zájmů Ústí nad Labem na regionální i celostátní úrovni. Do Rady Svazu měst a obcí České republiky nominovali radní primátora Tomáše Vohryzku. V pracovní skupině pro přípravu úseku Ústí nad Labem - Krušnohorský tunel na vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan jsou primátor a radní Pavel Vlach. Aktivní účast města má podle rady zajistit, aby odborníci při přípravě tohoto projektu zohlednili potřeby Ústí nad Labem a jeho obyvatel.
Rozvoji digitalizace veřejné správy a modernizace technologické infrastruktury má přispět výměna členů představenstva společnosti Metropolnet, změny jsou v představenstvu Dopravního podniku města Ústí nad Labem i Bytovém družstvu Bukov. Zástupce města ve společnostech AVE a Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem vyměnilo Jedno Ústí už na pondělním zastupitelstvu, což kritizovala opozice. "Ústečané se možná časem dozvědí, co za své peníze dostanou. Zatím se dozvěděli hlavně to, kdo dostane funkci," uvedlo opoziční hnutí Vaše Ústí na facebooku.
Rada také schválila výpůjčku pozemků Bloku 004, přezdívaného Ústečany "díra", na Mírovém náměstí v centru Městským službám Ústí nad Labem. Ty se mají postarat o to, aby se na ploše v budoucnu parkovalo. Primátor dnes ČTK řekl, že město počítá se zprovozněním parkoviště do půl roku. "Do půl roku jsem říkal, že se bude parkovat," uvedl Vohryzka. Stejný termín slíbil podle něj veřejně už dříve a dodal, že pokud se do té doby na pozemku nebude parkovat, bude svůj plat posílat na charitu.
Pozemky Bloku 004 získalo město do svého vlastnictví v roce 2023. Objekt nyní podle rady najde nové využití, které přispěje k rozšíření parkovacích kapacit a pomůže řešit nedostatek parkovacích míst v centru města. "Chceme Ústí postavit zpátky na nohy a vrátit mu sebevědomí, které si zaslouží. K tomu potřebujeme dobře fungující městské společnosti, jasně stanovené priority a lidi, kteří jsou připraveni převzít odpovědnost. Nechceme ztrácet čas," uvedl Vohryzka.