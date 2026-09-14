Ústí n. L. hledá projektanta, který připraví dokumentaci k atletickému stadionu

Ústí nad Labem připravuje výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace k nové multifunkční atletické hale, která má vzniknout ve Všebořicích. Město plánuje zahájení stavby haly na podzim příštího roku a dokončení v roce 2028. Právní kancelář, která má výběrové řízení připravit, už město vybralo, řekl ČTK primátor města Petr Nedvědický (ANO).
Pozemek pro halu je připravený, řekl ČTK předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. Český atletický svaz podle něj výstavbu haly podporuje. "Jsme v těsném kontaktu s městem Ústí nad Labem, Ústeckým krajem, ministrem pro sport, prevenci a zdraví i Národní sportovní agenturou," řekl. Dodal, že v České republice chybí atletická hala nejen pro každodenní tréninkovou činnost, ale i pro závody místního, krajského, celostátního a mezinárodního významu.
Z předchozích informací vyplývá, že hala má mít kapacitu zhruba 2200 diváků. Také má splňovat parametry pro pořádání významných domácích i mezinárodních atletických soutěží. Na hlavní ploše má být klopený okruh se šesti drahami o délce 200 metrů, rovinka s osmi drahami a sektory pro výšku, dálku, trojskok, tyč a kouli.
Součástí projektu je také celoročně využívané tréninkové zázemí ve formě tří hal s hřištěm, rozcvičovací dráhou a posilovnou. "Takové zázemí vnímám opravdu jako evropský nadstandard a unikát projektu. Jako Český atletický svaz jsme připraveni na maximální součinnost," řekl dříve Varhaník.
Projekt zástupci města, Ústeckého kraje a Českého atletického svazu představili na konci roku 2025. Tehdy se předpokládalo, že projektová dokumentace bude hotová v roce 2026 a náklady na výstavbu budou přibližně 600 milionů korun.