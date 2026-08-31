Ústí nad Labem daruje fotbalistům 1,5 milionu korun na stavbu fotbalové FIFA arény. Hřiště bude sloužit mládeži, školám a veřejnosti. Stavět se bude ve čtvrti Severní Terasa v areálu dalších sportovišť. Na rekonstrukce hřiště u základní školy Nová ve čtvrti Střekov město uvolní pro fotbalisty dalších pět milionů korun.
FIFA aréna je projekt Fotbalové asociace ČR (FAČR) a Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) zaměřený na výstavbu malých, standardizovaných multifunkčních minihřišť pro děti a mládež. Ústí nad Labem vybrala asociace jako jedno z dvaceti měst, kde se hřiště v první etapě postaví. Dar od Ústí nad Labem ve výši 1,5 milionu korun získá ústecký fotbalový klub FK Viagem. Multifunkční hřiště s umělým povrchem, branky, hrazení, ochranné sítě a osvětlení zaplatí z dotace od fotbalové asociace.
FK Viagem dostane od města také pět milionů korun na rekonstrukci hřiště u ZŠ Nová, kde trénuje mládež. Toto hřiště je větší než plánovaná FIFA aréna. Konat se na něm mohou oficiální zápasy. Město opravuje i vlastní hřiště a nabídku pro sportování veřejnosti postupně rozšiřuje, uvedl radní Jiří Horák (ANO).