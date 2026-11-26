Ústečtí zastupitelé budou 14. prosince na samostatném zasedání hlasovat o záměru sjednotit správu městských obvodů pod magistrát. V jednotlivých čtvrtích by místo obvodních správ měly vzniknout místní komise, které by magistrátu předávaly podněty obyvatel. Vyplývá to z informací uveřejněných na webu. Proti plánované změně se staví opoziční hnutí ANO, podle kterého by jí měla předcházet otevřená diskuse. Vyjádření dalších zástupců opozice ČTK zjišťuje.
Pokud by městské zastupitelstvo změnu odhlasovalo, mohla by se v jednotlivých obvodech konat na toto téma místní referenda. Samotné zrušení obvodů by následovalo až v dalších krocích.
Ústí nad Labem má nyní čtyři městské obvody, kterými jsou Střekov, Neštěmice, Severní Terasa a Ústí nad Labem-město. Podle představitelů vítězného uskupení Jedno Ústí současné rozdělení komplikuje správu městského majetku a služeb. "Ústí je jedno město, ale od roku 1990 ho spravuje pět úřadů. O tutéž věc se tak často starají dva i tři najednou: jednomu patří, druhý ji uklízí, třetí opravuje," uvedlo na webu. Sjednocení má podle vedení města přinést jasnější rozdělení odpovědnosti a efektivnější správu.
Současné vedení města počítá s tím, že vznikne 27 čtvrťových výborů s celkem 195 místy pro obyvatele. Jejich úkolem má být předávat magistrátu podněty z jednotlivých částí města, vyjadřovat se k jeho plánům a navrhovat priority čtvrtí. Komise mají předkládat podněty, vyjadřovat se k plánům města a navrhovat priority své čtvrti. Obvodní pracoviště mají zůstat zachována, lidé by tam měli mít nadále k dispozici například Czech POINT, pokladnu nebo podatelnu. Na magistrát by se přesunula matrika včetně svateb a agenda přestupků. "Přesný rozsah služeb na každém pracovišti a místa konání obřadů se ještě potvrdí," uvedlo město na webu.
ANO uvádí, že se o záměru dozvědělo až z webových stránek nové koalice. Podle oblastního předsedy hnutí Tomáše Vlacha by tak zásadní změně měla předcházet diskuse politických subjektů i veřejnosti. Hnutí proto navrhuje společné setkání zástupců zvolených stran a hnutí s občany. "Pokud rada města takové setkání neuspořádá, je hnutí ANO připraveno jej po dohodě s ostatními členy zastupitelstva zorganizovat nezávisle na vedení města," sdělil Vlach.
ANO zároveň nepovažuje zrušení městských obvodů za jedinou možnost. Navrhuje upravit statut města tak, aby jasněji vymezoval kompetence magistrátu a obvodů, zejména při správě majetku. Podle Vlacha se podobné návrhy v minulosti opakovaně projednávaly, ale nezískaly dostatečnou politickou podporu. Hnutí také navrhuje snížit počet městských zastupitelů ze 37 na 31, což by podle Vlacha omezilo maximální počet členů městské rady na devět a přineslo úspory na odměnách.
Proti sjednocení správy obvodů se staví také opoziční zastupitel Michal Mohr (SPD). "Za mě a za SPD, za Motoristy, Přísahu a Trikoloru budeme trvat na tom a hlasovat pro to, aby se obvody zachovaly. Protože mají smysl," řekl ČTK. Podle něj jsou obvody blíže obyvatelům a lidé jsou na ně zvyklí. Zpochybnil také to, zda by jejich zrušení městu přineslo úspory.
Proti záměru se staví také střekovské uskupení Za lepší Střekov s podporou Vaše Ústí. Kritizuje například nahrazení volených obvodních zastupitelstev komisemi vybíranými vedením města. "Místo zastupitelů s jasně danými pravomocemi a odpovědností by o místních záležitostech rozhodovali lidé vybraní vedením města, bez přímého mandátu od občanů? Tohle rozhodně nelze považovat za posílení místní samosprávy," uvedlo hnutí na facebooku. "Nadále pokračuje sběr podpisů potřebných k vyvolání tzv. obranného referenda, ve kterém by o rušení obvodu mohli rozhodnout přímo občané," uvedlo hnutí.