Ústí nad Labem chystá další etapu obnovy Mezní ulice

Autor: vlm
  5:59
Krajské město má v letošním roce v plánu další, v pořadí už 3. etapu obnovy Mezní ulice, která se řadí k nejdůležitějším komunikacím v části Severní Terasa. Rekonstrukcí by měl projít úsek od zastávky MHD Gagarinova ke křižovatce s ulicí Sociální péče. Náklady jsou vyčísleny na 22 milionů korun bez DPH, město už poptává společnost, která práce zajistí.

Krajské město má v letošním roce v plánu další, v pořadí už 3. etapu obnovy Mezní ulice, která se řadí k nejdůležitějším komunikacím v části Severní Terasa. Rekonstrukcí by měl projít úsek od zastávky MHD Gagarinova ke křižovatce s ulicí Sociální péče. Náklady jsou vyčísleny na 22 milionů korun bez DPH, město už poptává společnost, která práce zajistí. | foto: archiv města Ústí nad Labem

„Vybraná firma provede rekonstrukci stávající vozovky, odvodňovacích prvků, veřejného osvětlení včetně přisvětlení přechodů pro chodce, přilehlých chodníků a úpravu zastávky MHD Severní Terasa. Šířka komunikace bude sjednocena na 8 metrů s místním zúžením či rozšířením,“ uvedl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič s tím, že stavba by měla být hotova nejpozději do 30. září.

Úpravy mají probíhat za provozu po polovinách vozovky s využitím mobilních semaforů. Zachován bude vjezd do ulice Jana Zajíce. Zastávky MHD budou rovněž zachovány, případně po dohodě s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem budou částečně posunuty. „Tato rekonstrukce bude prováděna v koordinaci se stavebními úpravami v ulici Sociální péče, které mají zvýšit bezpečnost v lokalitě,“ dodal Lukinič.

Opraví se i část Neštěmické ulice

Vylepšením by v letošním roce měla projít také část Neštěmické ulice, které se nachází ve čtvrti Krásné Březno a je jednou z objízdných tras při probíhající rekonstrukci Benešova mostu. Konkrétně by mělo jít o úsek mezi křižovatkami s ulicemi Krčínova a Výstupní s předpokládanými náklady ve výši 7,8 milionu korun bez DPH.

„V současné době slouží tato silnice jako jedna z objízdných tras při uzavírkách Benešova mostu a mostu na silnici I/62 v Mojžíři, a proto budou práce prováděny se zachováním provozu s možným omezením individuální dopravy během víkendů. Provoz MHD musí být zachován trvale,“ přiblížil Lukinič.

Nová bude komunikace, obruby či odvodnění, s opravou prostoru místních zastávek MHD se nepočítá. Práce by měly být hotové do 60 dnů od jejich zahájení. Ústecká radnice momentálně hledá, kdo je provede.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.