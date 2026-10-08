Ústí nad Labem chystá investice do škol

V ZŠ Elišky Krásnohorské projde modernizací školní kuchyňky a souvisejících prostor, ZŠ a MŠ Nová pak čekají úpravy vestibulu, šaten i učeben a vznik nové učebny digitálních technologií.
„Na ZŠ Elišky Krásnohorské jde o projekt za více než 3,3 milionu korun. Na ZŠ a MŠ Nová pak připravujeme projekt za téměř 19,5 milionu korun,“ uvedl radní Bohumil Ježek (SPD).
Město školám poskytne peníze předem, protože dotační prostředky budou vyplaceny až po dokončení projektů.
ZŠ Elišky Krásnohorské získá téměř 2,9 milionu korun, ZŠ a MŠ Nová pak více než 16,5 milionu korun.