Ústí nad Labem loni hospodařilo téměř vyrovnaně, s příjmy i výdaje 3,5 mld. Kč

Loňské hospodaření města Ústí nad Labem skončilo téměř vyrovnaně. Příjmy i výdaje byly zhruba 3,5 miliardy korun, schodek činil přes 96.000 korun. ČTK o tom informoval mluvčí samosprávy Marek Lukinič. V roce 2024 skončilo hospodaření města schodkem 38,13 milionu korun. Magistrát to zdůvodnil nižšími příjmy z daně z přidané hodnoty. V roce 2023 mělo Ústí přebytek 406 milionů korun, obdobně tomu bylo i roky předtím.
Na pokrytí schodku město použije přebytek hospodaření z předchozích let. Do rozpočtu na letošní rok město zapojí 23,7 milionu korun z vedlejší hospodářské činnosti magistrátu. Mluvčí města Marek Lukinič ČTK řekl, že samospráva vydělala například na pronajímání městských bytů, provozování parkovišť a podobně.
Část peněz z vedlejší hospodářské činnosti město použije na úpravu šaten a vybudování nového občerstvení v plaveckém areálu na Klíši. Další peníze využijí městské obvody na projekty zaměřené na zlepšení veřejného prostoru. Využití ještě musí schválit zastupitelstvo města.
Pro loňský rok zastupitelé schválili rozpočet s výdaji kolem 3,5 miliardy korun a příjmy zhruba 2,9 miliardy korun. Letos město hospodaří téměř s miliardovým schodkem a výdaji okolo 4,3 miliardy korun.