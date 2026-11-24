Obvod Ústí nad Labem-město povede Marek Koníř z koalice Jedno Ústí. Zastupitelé ho dnes zvolili starostou, ve funkci vystřídá Tomáše Kirbse z ANO, který stál v čele obvodu v uplynulém volebním období. Pro nového starostu hlasovalo 19 zastupitelů z celkového počtu 21, dva se zdrželi hlasování. Obvod Ústí nad Labem-město byl posledním ze čtyř městských obvodů, který zvolil své vedení.
Mezi své první úkoly zařadil nový starosta péči o zaměstnance městského obvodu a uvedení participativních projektů do praxe. "Máme poměrně velké množství participativních projektů, které bychom potřebovali zprovoznit a uvést v rámci nových investic ven," uvedl. Za důležité považuje také zlepšení spolupráce mezi obvodem a magistrátem.
Zastupitelé dnes rozhodli také o obsazení dalších funkcí ve vedení obvodu. Rada bude mít dohromady sedm členů, stejně jako v minulém vedení. Místostarostou obvodu se stal Lukáš Pokorný, který bude stejně jako starosta uvolněný, tedy bude za výkon funkce pobírat plný plat. V minulém období byl uvolněný pouze místostarosta. Radními budou Lukáš Blažej Chorovský, Lucie Gerychová, Petra Holasová, Anna Wünschová a Jakub Žídek. Všichni budou funkci vykonávat jako neuvolnění.
Zastupitelé zvolili také členy finančního a kontrolního výboru, oba budou mít pět členů. Předsedou finančního výboru se stal Petr Zahrádka z Jednoho Ústí, do čela kontrolního výboru byl zvolen Miloš Musil (ANO). Oba byli zvoleni všemi 21 hlasy.
Jedno Ústí získalo v říjnových komunálních volbách v obvodu 15 z celkových 21 mandátů. Má tak v zastupitelstvu pohodlnou většinu. ANO získalo tři mandáty, Spolu pro Ústí dva a SPD a Motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory jeden mandát. Minulý starosta obvodu město Kirbs zůstává zastupitelem, jeho hnutí ale bude v novém volebním období v opozici.
Jedno Ústí zvítězilo i ve volbách do celoměstského zastupitelstva a také na magistrátu vládne samostatně.