Smrtelná nehoda u Ústí nad Labem zastavila železniční provoz do Německa

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:42aktualizováno  16:42
Střet rychlíku s mužem v Dolních Zálezlech na Ústecku zastavil v pondělí odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na části železniční trati z Ústí nad Labem do Německa. Muž následkům zranění na místě podlehl, řekl mluvčí policie Václav Krieger.
ilustrační snímek | foto: Radek Latislav, MF DNES

Vlaky nejezdily mezi hlavním nádražím v Ústí a Prackovicemi nad Labem. Provoz byl ve 14:30 hodin obnoven, uvedly na svém webu České dráhy.

„Za místem mimořádnosti mohou vlaky nabírat zpoždění 20 - 30 minut,“ uvedl dopravce na svém webu.

Vyšetřování tragické nehody omezilo i provoz na přilehlé silnici I/30. „Uzavřený byl jeden jízdní pruh,“ dodal Krieger. Okolnosti tragické nehody policie nadále prošetřuje.

Dolní Zálezly (orientační místo nehody)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.