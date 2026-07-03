Ústí nad Labem plánuje postavit sportovní halu pro tréninky mládeže

Ústí nad Labem chce postavit víceúčelovou sportovní halu. Sloužit by měla hlavně pro míčové sporty. Trénovat by v hale ve čtvrti Bukov měla zejména mládež a děti. Radnice nyní nechává zpracovat projektovou dokumentaci. ČTK to řekl radní Jiří Horák (ANO). Plánů na haly pro sportovce v předchozích letech krajské město představilo několik, žádný se doposud nerealizoval.
Na zpracování projektové dokumentace víceúčelové sportovní haly schválili radní 1,5 milionu korun. "Cílem tohoto rozpočtového opatření je zajistit dostatečné finanční krytí výdajů na realizaci uvedené investiční akce a umožnit pokračování přípravy projektu v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo," uvedl Horák. Podle něj by měli trénovat v hale hlavně žáci, kteří nyní využívají tělocvičny na základních školách. Parametry pro pořádání soutěží hala mít nebude.
Plánů na nová sportoviště vedení města v čele s hnutím ANO představilo v minulých letech několik. V roce 2019 to byla stavba multifunkční sportovní haly, v roce 2021 tréninkový zimní stadion. Ani jedno z těchto sportovišť město nerealizovalo. V Ústí nad Labem je zimní stadion, hned vedle je fotbalové hřiště a atletický stadion. Ve čtvrti Klíše je starší basketbalová hala a nová menší hala pro basketbal postavená soukromým klubem.
Loni v prosinci Ústí představilo studii nové atletické haly. Její součástí mají být tři hřiště pro sportovní kluby či běžecký tunel. Počítá se s kapacitou pro 2500 diváků. Primátor Petr Nedvědický (ANO) tehdy řekl, že projekt chce mít magistrát připravený do konce roku 2026, pak začne stavba na městském pozemku, hotová by mohla být v roce 2028. Podle Horáka příprava pokračuje, řeší se přesné rozměry tak, aby odpovídala sportoviště podmínkám pro konání vrcholových soutěží. Sloužit má areál nejen regionálním sportovcům, ale také reprezentantům ČR, dalším sportovním klubům a díky dopravní dostupnosti i sportovcům z Německa.