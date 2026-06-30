Národní dům v Ústí nad Labem získá audiovizuální a jevištní techniku za téměř sedm milionů korun. Doposud žádnou neměl a na kulturní akce si ji pronajímal. Město má v plánu také opravu velkého sálu v Domě kultury, kde se konají plesy a další akce. Novinářům to po dnešním zasedání rady města řekl náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO).
Radní vybrali dodavatele, který v Národním domě instaluje osvětlovací, zvukovou a jevištní techniku a nastaví a zaškolí její obsluhu. Díky nákupu město uspoří podle Vlacha zhruba 600.000 korun ročně za pronájem techniky. "Peníze bude možné využít na rozšíření kvality služeb, bude se moci snížit nájemné a sál se tak zpřístupní subjektům, pro které byla doposud výše nájmu překážkou," uvedl náměstek primátora. Město od investice očekává, že do Ústí přivede další soubory, které mají vysoké požadavky na techniku.
Na akci dostalo město dotaci zhruba 5,8 milionu korun od ministerstva životního prostředí. Hotovo bude do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
V předchozích letech město investovalo také do Domu kultury, kde chce ještě příští rok opravit hlavní sál. Součástí zakázky bude výměna povrchu a nová vzduchotechnika.