Ústí nad Labem řeší nedostatek míst novými parkovacími zónami

Ústí nad Labem se potýká s nedostatkem parkovacích míst. Město se snaží jejich počet zvýšit například rozšiřováním parkovacích zón a zaváděním nových. Ty ve městě vznikají na žádost jednotlivých městských obvodů. Dalším místem, kde možná modré zóny budou, je čtvrť s panelovými sídlišti Severní Terasa. O zónu tam stojí místní obyvatelé. ČTK to řekl primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO).
V centru města, na Střekově ani v Neštěmicích podle Nedvědického nyní požadavek na rozšíření zón není. "Nemám zatím informaci o tom, že by se měly rozšiřovat na Střekově, tam bylo poslední rozšíření vlastně na Nové Vsi, někdy před prázdninami," uvedl.
Podle opozičního zastupitele Richarda Loskota (PRO! Ústí) ale po modrých zónách dlouhodobě volají také obyvatelé centra. "Lidé jsou ochotní si připlatit za místo, které jim blokují lidé z úřadů, z jiných měst většinou a cizí lidé," řekl ČTK. Loskot upozornil také na nedostatek parkovacích míst na sídlištích.
Jako příklad uvedl Dobětice, kde podle něj existuje projekt dvoupodlažního parkoviště už od roku 2009. "Dobětice jsou prostě příkladem problému s parkováním. Ten problém se ví dlouhodobě, má už dávno řešení," řekl. Za možná řešení považuje montovaná dvoupodlažní stání nebo příčná parkovací stání, která by podle něj nemusela vznikat na úkor zeleně. Právě v Doběticích město podle Nedvědického připravuje vznik 127 nových parkovacích míst při propojení ulic Brantova a Poláčkova.
Město minulý rok postavilo u Mariánského mostu ve čtvrti Střekov záchytné parkoviště. Cílem bylo připravit se na nápor dopravy po zavření Benešova mostu, který se opravuje. Doprava však zhoustla jen ve špičkách a lidé tak hromadně parkoviště nevyužívají. Zpočátku bylo využívané z 20 procent, podle primátora je nyní obsazené zhruba ze 60 až 65 procent. K dispozici bude lidem i po otevření Benešova mostu, se kterým se počítá na jaře příštího roku.. Parkovací plocha podle něj může mít význam i po případném přestěhování soudu ze Střekova na Bukov. Parkování patří v Ústí nad Labem dlouhodobě mezi témata, která město řeší při plánování dopravy.