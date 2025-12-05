Student v Ústí vyhrožoval, že vystřílí univerzitu. Zadržela ho policie

„Krátce po 12. hodině se na Obvodní oddělení policie v Ústí nad Labem dostavili dva studenti vysoké školy, kteří oznámili, že jejich spolužák vyjadřuje sympatie k nedávné tragické události na filozofické fakultě a že má v úmyslu spáchat obdobný čin,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
|
Znělo to jako střelba. Policie zasahovala ve škole na Žižkově
Na ústeckou univerzitu vyrazily prvosledové policejní hlídky, které studenta zadržely.
„Následnou prověrkou bylo zjištěno, že není držitelem zbrojního průkazu. V tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. V současné době probíhá jeho výslech a jsou prováděny veškeré nezbytné procesní úkony,“ dodala Hyšplerová s tím, že více informací policie sdělí po vyhodnocení dalších úkonů.