Ústí nad Labem zajistí divadlu od příštího roku financování za 88 milionů korun

Zastupitelé Ústí nad Labem schválili víceleté financování městského divadla pro roky 2027 až 2030. Od příštího roku bude scéna hospodařit s 88 miliony korun ročně. Dosud mělo divadlo rozpočet pouze na rok, činil asi 70 milionů korun. Jednatel divadla Martin Peschík to vnímá jako významný posun. ČTK řekl, že peníze využije zejména na údržbu kulturní infrastruktury a na kulturní služby. Opoziční zastupitelé z Ústeckého fóra občanů (UFO) byli proti.
Zastupitelé z UFO na zasedání oponovali tím, že divadlu už roky chybí koncepce dalšího směřování instituce i kultury jako celku. Opoziční zastupitel Richard Loskot (PRO! Ústí) na zasedání označil kulturu ve městě za podhodnocenou. Doplnil, že jiná krajská města, například Liberec nebo Olomouc, dávají na kulturu v porovnání s Ústím více peněz.
Loni přešlo divadlo do vlastnictví města, které ho do té doby vlastnilo napůl s Ústeckým krajem. Peschík vede divadlo od letošního února, nový způsob financování považuje za významný posun. "Určitě je to výhoda, protože potřebujeme dopředu oslovovat inscenátory," řekl a dodal, že divadlo plánuje program s několikaletým předstihem. V následující sezoně chce uvést šest premiér, dosud to byly dvě až tři.
Víceleté financování přinese podle vedení magistrátu transparentnější pravidla vztahu mezi městem a divadlem. Jednatel divadla bude nejméně jednou ročně předkládat valné hromadě vyúčtování za předchozí rok. Město tak může průběžně kontrolovat, jak divadlo peníze využívá, a jestli to odpovídá potřebám společnosti.
Divadlo města Ústí nad Labem funguje od roku 1909. V současnosti má vlastní operní, operetní, baletní a orchestrální soubor. Nabízí repertoár od klasické po současnou tvorbu.