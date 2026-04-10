Ústí nad Labem zdvojnásobilo participativní rozpočet na 3,5 milionu korun

Devadesátitisícové Ústí nad Labem po letech navýšilo participativní rozpočet téměř na dvojnásobnou částku 3,5 milionu korun. Občané mohou podávat své návrhy na vylepšení města od 13. dubna do 24. května. Náklady na projekt nesmí překročit 700.000 korun, dosud to bylo 600.000 korun. Novináře o tom dnes informoval ústecký mluvčí Marek Lukinič.
Dosud krajské město na projekty navržené občany vyčleňovalo 1,8 milionu korun. I přes letošní navýšení rozpočtu jsou v Ústeckém kraji města, která podporují nápady svých obyvatel vyššími sumami. Jde třeba o třiašedesátitisícový Most, který podporuje projekty částkou 4,5 milionu korun. Chomutov se zhruba 46.000 obyvateli na projekty místních naposledy uvolnil pět milionů korun. Děčín se skoro stejným počtem obyvatel jako Chomutov naproti tomu podpoří projekty svých občanů částkou 2,25 milionu korun.
"V letošním roce očekáváme více projektů, proto byla navýšena částka téměř dvojnásobně," řekl ústecký radní Pavel Tošovský (nez.). Loni se probojovalo do finále pět ze 17 přihlášených návrhů. Tošovský tehdy uvedl, že řada nápadů nesplňovala podmínky. Nejčastěji proto, že náklady na jejich realizaci překračovaly tehdejší limit 600.000 korun. Mezi dalšími podmínkami je, aby byl navrhovatel starší 15 let. Každý nápad musí podpisem podpořit alespoň 15 obyvatel města. Nápady na vylepšení musí být na pozemcích nebo v objektech ve vlastnictví města.
Letos bude město realizovat loňské nápady. V hlasování obdržela nejvíc hlasů vyhlídka Heleny Borské. Občan Karel Punčochář navrhl vybudování nového altánu s lavičkami. Součástí projektu je také umístění QR kódu, který návštěvníky seznámí s historií místa a osobností autorky regionálních vlastivědných publikací z Ústecka Heleny Borské. Druhým vítězným návrhem je projekt OÁZA od Oleksandry Zajíčkové. V Městských sadech má vzniknout příjemný, bezbariérový prostor s dřevěnou plošinou určenou pro setkávání, cvičení, tanec, relaxaci i hry s dětmi. Na třetím místě skončil projekt na změnu a úpravu toalet v Centrálním parku na Severní Terase, kterou navrhl Karel Novák.