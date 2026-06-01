Ústí nad Labem zprovoznilo novou trolejbusovou trať s parciálními trolejbusy

V Ústí nad Labem dnes začal provoz na trolejbusové trati spojující čtvrti Krásné Březno, Dobětice a Severní Terasa. Jde o první trolejbusovou trať ve městě po 17 letech, uvedla ředitelka ústeckého dopravního podniku Simona Mohacsi. Osmnáctimetrové trolejbusy nahrazují původní dvanáctimetrové autobusy. Nahoru po ulici Výstupní jezdí trolejbusy napájené proudem z troleje, při cestě dolů využívají bateriový pohon.
Stavba trolejbusové trati za skoro 70 milionů korun začala loni v dubnu, termín dokončení byl loni v září. "Bohužel při stavbě stožárů trakčního vedení jsme zjistili, že pod tím vede kabel velmi vysokého napětí. Museli jsme požádat o jeho přeložení, čímž se celá akce zdržela," uvedla Mohacsi.
Trať vede z nové světelné křižovatky Krásné Březno. Jedna ze zastávek je u horního vstupu do zoologické zahrady. Poblíž této zastávky je měnírna, na které jsou nastříkané motivy ze zoo.
Dělníci na trolejbusové trati pracovali zároveň se stavaři opravujícími Výstupní ulici, která slouží jako objízdná trasa po dobu uzavření Benešova mostu přes Labe. "Stavba byla složitá kvůli koordinaci více prací," řekl ČTK Lukáš Babický za firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a Kabel. "Čekalo se také na připojení měnírny, pak se teprve mohla dokončit trať. To se kvůli dlouhému administrativnímu procesu dostalo až do konce ledna, kdy se nedalo stavět," uvedl.
Parciální trolejbusy, které dokáží jezdit na proud z troleje i baterií, nakoupil dopravní podnik minulý rok. "Postupně chceme vyměňovat všechny staré trolejbusy za parciální. Na přelomu roku bychom jich měli dostat deset. Pak máme v plánu obnovovat každý rok pět kusů těchto vozidel," uvedla Mohacsi. Vozový park omladil dopravní podnik právě nákupem 33 parciálních trolejbusů v uplynulých dvou letech. Průměrné stáří vozidel okolo 25 let se díky tomu snížilo na sedm let. "Pět let jsme se drželi strategie vodíkové mobily, která nedopadla. Teď analyzujeme rozvoj dopravního podniku. Součástí projektu je i stavba další trolejbusové trati," uvedla ředitelka. Dodala, že podrobnosti zatím uvést nemůže.
Řidičů parciálních trolejbusů i autobusů má ústecký dopravní podnik dostatek. "Fluktuace je velká, takže pořád nabíráme. Máme ale větší problém, a to je stáří našich zaměstnanců na střediscích údržby vozidel," dodala ředitelka dopravního podniku.