Ústí napotřetí vybralo firmu, která opraví zakrytý úsek Stříbrnického potoka

Ústí nad Labem napotřetí vybralo firmu, která opraví zakrytý úsek Stříbrnického potoka v ulici Předmostí. Zakázku vyhrála společnost FINSTAV Vodohospodářská stavební. Mluvčí radnice Marek Lukinič uvedl, že oprava potrvá do 31. července. Město za práce zaplatí přes deset milionů korun. Proti původního předpokladu se tak zakázka prodraží.
"Přihlásil se účastník, který měl větší cenové požadavky, než nám vycházelo podle rozpočtu," zdůvodnil opakované vyhlášení zakázky primátor Petr Nedvědický (ANO). Naposledy se řízení účastnili dva uchazeči.
Z věstníku veřejných zakázek vyplývá, že v roce 2024 i loni činil rozpočet na rekonstrukci maximálně 7,8 milionu korun bez daně. Při posledním hledání dodavatele město rozpočet nezveřejnilo. Nabídková cena činila necelých 8,5 milionu korun bez DPH, je tedy vyšší, než městu vycházelo podle rozpočtu.
Zakrytý úsek potoka nahradí betonová konstrukce, která zajistí jeho bezpečné odvedení. Před zahájením prací bude muset firma přeložit inženýrské sítě. Dočasně odstraní stožár MHD, který po dokončení nahradí nový. Nutné bude přemístit sochu v blízkosti železniční trati, po stavbě ji dělníci vrátí na původní místo.