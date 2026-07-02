Výměna proběhne ve 28 mateřských školách, 20 základních školách, dále v domovech pro seniory, pečovatelské službě, jeslích, zoologické zahradě, Kulturním středisku a Činoherním studiu. „Výměna posílí kybernetickou bezpečnost každé instituce a zbaví zaměstnance práce na zastaralé, poruchové technice,“ uvedl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.
Obměna techniky proběhne postupně ve čtyřech etapách v průběhu letošního roku tak, aby byl přechod pro organizace co nejméně zatěžující. Náklady jsou 16,1 milionu korun bez DPH. Nové počítače v institucích zprovozní pracovníci městské IT společnosti Metropolnet.