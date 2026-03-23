Ústí opraví podzemní garáže magistrátu, vzniká projekt na opravu jižního křídla

Ústí nad Labem dá za více než pět milionů korun opravit podzemní garáže magistrátu. Veřejnou zakázku dnes radní přidělili firmě Atemit. Stavaři opraví povrchy a vodorovné značení. Novinářům to dnes řekla náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.). Město zároveň nechává zpracovat projektovou dokumentaci na léta odkládanou opravu jižního křídla objektu. Náklady už před několika lety samospráva odhadla na víc než 100 milionů korun.
V prvním podzemním patře garáží, kde je podklad v horším stavu, zhotovitel opraví trhliny, podlahu vyrovná a použije pružný čtyřvrstvý systém, který omezí vznik nových trhlin. Ve druhém podzemním podlaží, které je v lepším stavu, položí odolnou podlahu vhodnou pro vysoké zatížení, která rychle tuhne a dobře snáší změny teplot. Sjezd mezi patry firma pouze vyčistí a natře ochranným nátěrem. Finální povrch doplní o protiskluzovou úpravu v šedé barvě, která usnadní úklid a zvýší odolnost.
Firma bude v garážích pracovat tak, aby byla vždycky zachovaná dostupnost 70 procent parkovacích míst. První část prací začne 27. dubna, poslední část bude hotová do 20. září.
V současné době vzniká projektová dokumentace na rozsáhlou rekonstrukci jižního křídla magistrátu, kde sídlí například evidence vozidel či centrální obvodní úřad. Rekonstrukce vnější části bude zahrnovat opravu konstrukce, obvodových stěn, střechy, oken a vstupních dveří. Cílem je, aby objekt splňoval parametry energeticky úsporné stavby s alternativními zdroji. Ve vnitřní části se počítá nejen s přepážkovým pracovištěm, ale také například se sklady či archivem.
Projektanti budou na dokumentaci pracovat zhruba rok. Poté město vypíše veřejnou zakázku na zhotovitele. Samotné stavební práce pak potrvají asi dva roky.