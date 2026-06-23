Ústí plánuje novou podobu Drážďanské ulice s chodníky a cyklopruhy

Drážďanskou ulici v Ústí nad Labem by v budoucnu měly doplnit nové chodníky, pruhy pro cyklisty a modernizované zastávky MHD. Vyplývá to ze studie, která navrhuje také úpravu křižovatek včetně míst pro přecházení. Novináře o tom dnes informoval mluvčí města Marek Lukinič. Drážďanskou ulici ve čtvrti Krásné Březno využívá část Ústečanů při cestě do Děčína či Liberce. Silnice je v havarijním stavu. Oprava 1,9 kilometru dlouhého úseku má být hotová do roku 2030, náklady město odhaduje na čtvrt miliardy korun.
Některá místa v Drážďanské ulici budou nově řízená semafory. Ulici doplní nově vysazené stromy, studie navrhuje i opatření pro hospodaření s dešťovou vodou.
Oprava Drážďanské ulice je jednou z investic, na které chce město použít úvěr od Evropské investiční banky (EIB). Projektová dokumentace by měla stát přes 20 milionů korun. Projektovou přípravu podpoří dotace z programu ELENA (European Local Energy Assistance).