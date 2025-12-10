Tajemník potrestaný soudem dostal téměř milionovou odměnu, primátor ji hájí

Tajemník ústeckého magistrátu Miloš Studenovský patrně aspiruje na český rekord, tedy alespoň pokud jde o výši odměn, jakou může pracovník v jeho pozici dostat. A to přestože soud potvrdil jeho opakované nezákonné jednání a musel městu zaplatit 170 tisíc jako náhradu škody a ještě pokutu. Primátor Petr Nedvědický (ANO) odměnu pro tajemníka ve výši bezmála milion korun obhajuje jako „standardní záležitost.“ Opozice a veřejnost ji však kritizují.
Tajemník ústeckého magistrátu Miloš Studenovský se dlouhodobě dopouštěl nezákonného jednání v rámci své funkce. Soud řešil více než tři desítky rozhodnutí, která vydal v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, a zabýval se také tím, že jako tajemník zdržoval uplatnění škody, kterou městu způsobil.

Přestože Studenovský přiznal, že se skutek stal a městu musel loni nahradit způsobenou škodu ve výši 172 tisíc korun a zaplatit i soudem uloženou pokutu 180 tisíc, politické vedení Ústí mu za loňský rok vyplatilo mimořádnou odměnu bezmála jeden milion korun.

Studenovského roční odměna se tak patrně řadí, pokud jde o funkci tajemníka magistrátu, mezi nejvyšší v republice. Ve větších městech, jako je Brno nebo Ostrava, se odměny tajemníků pohybují zhruba na poloviční úrovni. Na tučnou sumu upozornila jako první televize Nova.

Běžný systém hodnocení, tvrdí primátor

Primátor Petr Nedvědický (ANO) vysoké odměny pro tajemníka obhajuje s tím, že jde o běžný systém čtvrtletního hodnocení. Podle jeho vyjádření Studenovský dostává odměny stejně jako každý úředník magistrátu.

„Tyto odměny zohledňují jednak kvalitu jeho průběžné práce a jednak iniciativu a fungování nad rámec standardních povinností, které mu ukládá zákon. Já odpovídám za odměny pana tajemníka, je to dáno zákonem o obcích. Každé čtvrtletí hodnotím jeho iniciativu. Kromě řízení 430 pracovníků magistrátu zpracovává oponentní posudky pro rozhodování právního útvaru, přebírá nové agendy a koordinuje postupy při změnách zákona,“ sdělil primátor pro iDNES.cz.

Zároveň odmítl, že by byla odměna Studenovskému jakýmkoliv způsobem navýšena nad rámec předpisů. „Ta odměna může podle předpisů dosahovat až sto procent jeho mzdy. Podle mého názoru jde o standardní záležitost.“

O zveřejnění údajů o odměnách vedoucích odborů i odměnách Studenovského neúspěšně žádal zastupitel Lukáš Blažej (Piráti). Ten následně podal žalobu na město a soud mu přiznal náhradu nemajetkové újmy, kterou magistrát musel vyplatit.

Policie navíc řešila, že Studenovský následně zdržoval kroky, které městu umožnily škodu vymáhat zpět.

Odměny kolegů neřeknu, psal dokola úředník. Dostal pokutu a zákaz činnosti

Trestní řízení skončilo podmíněným zastavením stíhání na 30 měsíců. Studenovský městu zaplatil způsobenou škodu a přispěl i částkou do fondu na pomoc obětem trestných činů.

Soudce tehdy jasně uvedl, že vedení města by mělo zvážit, zda je jeho setrvání ve funkci slučitelné s povahou práce tajemníka, který dohlíží na zákonnost celého úřadu. Vedení města však tento apel ignorovalo.

Z odměny, kterou Studenovský dostal, si lidé dělají legraci na sociálních sítích.

„Když loni (Studenovský) odcházel od soudu s podmínečným zastavením trestního stíhání, avšak s přiznanou vinou a postihem cirka 350 tisíc korun, soudce radním vzkázal, ať také zváží pokusit se tajemníka odvolat či propustit. Neslyšel jsem, že by jim doporučil vyplatit mu odměny v takové výši, že mu královsky pokryjí i flastr ze soudního líčení. Bojím se domýšlet, čím si Miloš Studenovský tu bezmeznou přízeň radnice vysloužil,“ komentoval odměnu například senátor a opoziční zastupitel Martin Krsek (PRO! Ústí)

Redakce se pokoušela kontaktovat i tajemníka Studenovského, avšak neuspěla.

