„Student byl zadržen prvosledovou hlídkou v prostorách školy a hned po zadržení byl vyslechnut. Při tom uvedl, že všeho moc lituje, že to nemyslel vážně a že vlastně nedomyslel důsledky, které jeho slova mohou mít. Po skončení výslechu byl student propuštěn,“ řekla pro iDNES.cz policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Na událost, která se odehrála minulý týden v pátek, upozornila jako první stanice CNN Prima NEWS. Podle informace televize si mladík také sepsal seznam lidí, kterých se to týká, a doplnil ho výrazy typu Alláhu akbar (Bůh je velký). To však škola ani policie na dotaz iDNES.cz nepotvrdily. Nespecifikovaly ani studentův věk.

Podle sdělení ředitele školy Jaroslava Mareše ani po týdnu student do školy nechodí a je doma.

„Nebyl obviněn, ale případ stále prověřují ústečtí kriminalisté, protože je zde podezření z trestného činu nebezpečného vyhrožování,“ doplňuje Hyšplerová.

Za nebezpečné vyhrožování mladíkovi hrozí až rok odnětí svobody; pokud je mladistvý, půl roku.

Ředitel školy rozeslal po incidentu informaci i rodičům žáků. Ujistil je, že všechny děti jsou v bezpečí, že dotyčný žák aktuálně do školy nedochází a věc vyšetřuje policie.

„Krizový intervent bude žákům i nadále k dispozici. Zároveň je k dispozici i školní preventista, který poskytl žákům telefonní kontakt, případně lze využít i další podporu, například Linku bezpečí . (…) Je zcela běžné, že podobné stresující události mohou vyvolávat řadu nepříjemných a úzkostných pocitů a obav, a to i s časovým odstupem, proto prosím vaše děti informujte o možnosti využití výše uvedené podpory. Duševní pohoda a bezpečí našich studentů a zaměstnanců je naší naprostou prioritou. (...) Ve spolupráci se zřizovatelem uskutečníme komplexní přehodnocení našich bezpečnostních protokolů.“ uvedl ředitel školy v dopise rodičům.

Nyní se škola zaměří i na prevenci. „S mladistvými budeme provádět proškolování, aby si více uvědomovali důsledky svého jednání, zejména důsledky slovního násilí, které může mít i fatální důsledky,“ dodal ředitel pro iDNES.cz.

Konkrétně v Ústeckém kraji se podobný případ odehrál také letos v únoru, kdy patnáctiletý žák plánoval útok na Základní škole Březiny v Děčíně. Měl u sebe nůž a plynovou pistoli. Policie chlapce obvinila z přípravy vraždy více lidí mladších patnácti let, za což by s ohledem na svůj věk mohl dostat trest pět až deset let vězení.

V lednu se v Rudolfově u Českých Budějovic třináctiletý žák pokusil vystřelit na svou učitelku, skončil v diagnostickém ústavu.

Loni na začátku září v základní škole v Domažlicích nezletilá školačka napadla nožem dva své spolužáky. Soud jí uložil ochrannou výchovu.