Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

Vítězslav Bureš
  13:02aktualizováno  15:04
V horoucí peklo se proměnil sobotní půlmaraton v Ústí nad Labem. Kvůli nezvykle tropickému počasí a teplotám atakujícím třicítku kolabovaly na trati a v cíli desítky závodníků, záchranáři se nezastavili. Své sehrála i nová trasa závodu, která vedla převážně rozpáleným centrem města. Ambice na osobní rekordy šly tentokrát stranou. Téměř tisíc běžců nedokončilo, problém měli i vodiči na jednotlivé časy.
Fotogalerie4

Závodníci ústeckého půlmaratonu pouštějí houkající sanitku. Kvůli vedru během závodu potřebovaly lékařské ošetření desítky běžců. (20. září 2025) | foto: Ján Židek

„Peklo, už nikdy víc, mám toho dost.“ Slova, která běžci pronášejí s větší či menší intenzitou po každém závodě, dostala v sobotu zcela jiný význam.

Výheň ústeckého půlmaratonu přiměla spoustu běžců závod vzdát, sanitky záchranky houkaly prakticky nepřetržitě. Záchranáři v tomto směru zažili jeden z nejnáročnějších ústeckých půlmaratonů v celé jeho patnáctileté historii.

„Naším záchranářským stanem prošlo celkem 45 závodníků. Kvůli kolapsu jsme ošetřili i několik diváků a po dopoledním doprovodném závodě i několik dětí,“ řekl iDNES.cz mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník. „Bylo toho opravdu hodně a bylo to náročné,“ dodal.

Přes tři a půl tisíce půlmaratonců se muselo poprat s náročnou tratí. Kvůli opravě mostu Dr. Edvarda Beneše se tentokrát běželo prakticky jen v samotném centru města.

Tropický den koncem září. Padaly rekordy, na jihu Čech bylo přes 32 stupňů

Vyčerpání, kolapsy, přehřátí organismu, dehydratace, křeče. To byly nejčastější důvody záchranářských zásahů.

K náročnosti přispěl nejen tropický den, ale i start závodu ve 14:30 a to, že silnice, centrum a zastavěnost okolí rozpálily asfalt na maximum. Téměř tisícovka závodníků odpadla.

„Přeci jen dřív za mostem občas fouklo od Labe nebo jste se mohli schovat. A tak zatímco jindy zasahujeme tak na desátém kilometru, teď už jsme měli výjezd o pět kilometrů dříve. Celkem jedenáct běžců jsme po ošetření následně převezli do nemocnic v Ústí, Děčíně a Litoměřic,“ popisoval záchranář náročnost sobotní služby.

I to, že letos museli vyjet až osmi běžcům na trať zároveň, což se v minulosti nestalo.

Dominik byl jeden z desítek z běžců, kteří po ústeckém půlmaratonu skončili v péči záchranářů (20. září 2025)

„Tvrdá premiéra a tvrdá zkouška a víc než sportovní výkon,“ svěřil se pro iDNES.cz jednatřicetiletý Dominik, který běžel svůj vůbec první takhle dlouhý závod. Zaběhl ho v čase 2 hodiny a 19 minut.

Měla jsem „jen“ povodit

Náročné podmínky v Ústí dostihly i zkušenou vodičku na hodinu a 45 minut Veroniku.

„Měla jsem to „jen“ povodit. Odpovědnost veliká, vedro ještě větší,“ popisovala svůj zážitek na Facebooku. „... 11. a 12. (kilometr) si moc nepamatuju, jen vím, že místo abych já pobízela běžce okolo, někdo pobízel mě, na 13. jsem potupně s omluvou sbalila vlajku do batohu…,“ omlouvala se.

„První DNF v životě, nohy úplně prázdný, zato hlava plná myšlenek. I tohle je běh, někdy to prostě nejde.“

Svou kolegyni se snažila povzbudit Štěpánka, vodička na 2 hodiny. „Verčo jak ja ti rozumim. Nejhorší závod. Mě totálně selhalo tělo. Mě nešlo ani chodit,“ dodala s pochopením.

I on se přidal do fronty těch, kteří v cíli potřebovali lékařské ošetření.

„V poslední třetině trati to byl už jen boj s vlastním tělem, které i díky nekonečně spalujícímu slunci postupně vypovídalo svou funkčnost,“ řekl.

„Šlo o to doběhnout, a ne řešit čas, poslední tři kilometry jsem dal v obrovských křečích,“ napsal na Facebooku například Jaroslav, další z běžců.

Věty jako: Nejhorší závod v životě, Šel jsem na hranu, ale musel jsem to vzdát, Někdo mi vytáhl baterky z těla, či Byl to mazec, ale nakonec jsem to dopajdal, rezonují běžeckými skupinami.

I autor tohoto textu, který absolvoval už na dvě desítky závodních půlmaratonů, měl toho fakt dost.

„Snažil jsem se nic nepodcenit, ale to extrémní vedro mě dostalo. Od patnáctého kilometru jsem si už přál, aby to utrpení skončilo,“ prohlásil.

Vodiči ústeckého půlmaratonu 2025

Organizátoři, poučeni z předloňského průšvihu na Pražském půlmaratonu, se snažili nepodcenit počet občerstvovacích stanic.

Osvěžit se či dát si sůl, cukr, banán bylo možné zhruba každé tři kilometry. A většina hobby běžců se toho snažila využít na maximum. Pomáhali i hasiči se svými „sprchami“.

Závodníci kolabovali prakticky po celé délce tratě. Jednu dívku podpírali dva spoluběžci na metě 400 metrů před cílem, dobrovolnice u stanu s první pomocí v tu chvíli už volala záchranku. Prostě to nešlo.

Trasa půlmaratonu v Ústí nad Labem 2025 vedla převážně centrem krajského města. (20. září 2025)

Další uvaření běžci padali vyčerpáním hned za cílovou páskou, a tak záchranáři, když se jim podařilo „restartovat“ jednoho závodníka, už do křesla na kapačky usazovali dalšího.

Záchranář ale vyzdvihl práci svých kolegů. „Jsme profíci, zvládli jsme to,“ prohlásil a poděkoval také samotným běžcům, kteří na trati museli několikrát uvolnit cestu houkajícím sanitkám.

Desítky lidí kolabovaly na pražském půlmaratonu, aktivoval se traumaplán

„Určitě to není jednoduché, když máte v uších sluchátka a soustředíte se na svůj výkon, ale bylo skvělé, jak jste byli ohleduplní,“ pochválil běžce Voleník.

Vítězem závodu se stal Dorian Boulvin z Belgie v čase 1:04:39. Nejlepším Čechem byl bronzový Damián Vích, nejlepší Češkou celkově čtrnáctá Tereza Hrochová.

Pokud jste běželi v sobotu ústecký půlmaraton, jakou známku obtížnosti (počasí, trať, váš osobní výkon,...) mu dáváte?

celkem hlasů: 208

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy. Regionální osobní a spěšné vlaky v regionu ujedou s novým jízdním řádem stejně...

22. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Studenti VUT získají přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy

Nová laboratoř nabízí studentům Vysokého učení technického v Brně (VUT) přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy. Laboratoř je základem centra...

22. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Arcibiskupský zámek povede nový ředitel. Má stavební znalosti i cit pro historii

Má zkušenosti s vedením stavebního odboru Biskupství brněnského, z akademické sféry i ze zahraničí. Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

22. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Náchodský badatel Antonín Kříž provede zájemce starým Plhovem

Spolkový dům v Náchodě hostí až do jara sérii přednášek náchodského badatele, malíře a někdejšího středoškolského učitele Antonína Kříže. Slibuje dávné, ale zapomenuté příběhy. Probere starý Náchod,...

22. září 2025  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Porucha eskalátorů uzavřela stanici metra Jinonice. Opravy potrvají celou noc

Z důvodu technické závady eskalátorů je dočasně uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projíždějí. Pražský dopravní podnik vyzývá cestující, aby využili nejbližší stanici Nové Butovice...

22. září 2025  14:22,  aktualizováno  15:39

Liberec asi prodlouží lhůtu pro uplatnění opce na provozování areálu na Ještědu

Liberec zřejmě o půl roku prodlouží lhůtu, do kdy se musí firma TMR rozhodnout, zda chce dál provozovat skiareál na Ještědu. Podle zatím platné dohody termín...

22. září 2025  13:55,  aktualizováno  13:55

Senior ve voze na Blanensku boural do mostu, nehodu nepřežil

Sedmdesátiletý řidič osobního vozu dnes v ranních hodinách u Borotína na Blanensku vyjel ze silnice a naboural do mostu. Náraz nepřežil. Na policejním webu o...

22. září 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

Los Emil, kterého dnes rakouské úřady uspaly a převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u jihočeského Lipna. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně patnáct losů...

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

V Budějovicích vyrobili největší český burger. Oproti světovému rekordu prcka

Dvě patra s masem vážícím úhrnně téměř 90 kilogramů, bulka o průměru jeden metr a dvanáct centimetrů. Dohromady 164,3 kilogramu. Tak vypadal nový největší burger Česka, který v sobotu před zraky...

22. září 2025  15:22

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Průzkum: Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi dlouhodobě klesá

Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi již několik let klesá, zvrat nastal s obdobím pandemie koronaviru. Vyplývá to z průzkumu, který se...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Karviná se chystá vybudovat metropolitní síť za téměř 60 milionů korun

Město Karviná připravuje vybudování metropolitní datové sítě, která v příštích letech propojí městské organizace i magistrát. Nová infrastruktura umožní rychlý...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.