Ústí rozšířilo seznam míst, kde mohou venkovní akce trvat do půlnoci

Pořadatelé významných venkovních kulturních, sportovních a společenských akcí mohou v Ústí nad Labem požádat o zkrácení nočního klidu. Podle nově aktualizované vyhlášky města může být na vybraných místech noční klid při těchto akcích zkrácen tak, aby mohl program pokračovat do půlnoci. Pro rok 2027 město rozšiřuje okruh míst, kde o výjimku lze zažádat. Nově to je letní kino a zahrada Českého rozhlasu Sever. Žádosti mohou pořadatelé podávat do 30. listopadu. ČTK o tom dnes informoval Marek Lukinič z magistrátu.
Běžný noční klid začíná ve 22:00, při schválené výjimce by byl v případě těchto akcí od půlnoci do 06:00. Výjimka se podle vyhlášky týká pouze veřejných venkovních akcí, na soukromé akce se nevztahuje. Cílem je podle webu města podpořit významné a tradiční veřejné akce a současně zachovat rovnováhu mezi jejich konáním a právem obyvatel na klidný noční odpočinek. "Chceme dát pořadatelům významných akcí jasná a předvídatelná pravidla. Zároveň ale nechceme, aby se z výjimek stalo pravidlo. Každá žádost se proto posuzuje individuálně a musí být zřejmé, že význam konkrétní akce odůvodňuje zásah do nočního klidu,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO).
O výjimku mohou pořadatelé žádat pro akce konané od 15. dubna do 15. října. Kromě nově zařazených dvou lokalit se pravidla vztahují na Větruši, jezero Milada, Mírové náměstí, Městské sady a parkoviště hradu Střekov.
Rada města bude jednotlivé žádosti posuzovat podle stanovených podmínek. Zohlední například význam akce pro Ústí a její kulturní, společenský, komunitní nebo turistický přínos, stejně jako zajištění bezpečnosti a organizace. U akcí v letním kině si město vyžádá také stanovisko Kulturního střediska města Ústí nad Labem.
O zařazení konkrétních akcí do obecně závazné vyhlášky rozhodnou radní. Návrh vyhlášky pak projedná zastupitelstvo, které ji schvaluje. Vyhláška se vydává každý rok a obsahuje konkrétní akce, kterým bude pro daný rok doba nočního klidu zkrácena.