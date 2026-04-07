Ústí upraví alej v ulici E. Krásnohorské, náklady odhaduje na víc než 50 mil. Kč

Ústí nad Labem po letech plánování nechá upravit alej podél ulice Elišky Krásnohorské. V současnosti hledá dodavatele. Náklady město odhadlo na více než 50 milionů korun. Částka zahrnuje i vybudování lávky pro pěší. Vyhlášení veřejné zakázky předcházela studie i diskuse s veřejností, uvedl radní Pavel Tošovský (nez.).
Dodavatel opraví chodníky a cesty, vybuduje pěší lávku nad ulicí a upraví zeleň. Některé stromy už jsou na konci života, nahradí je nové. U dětského hřiště vznikne nový přístřešek, vymění se veřejné osvětlení a přibude mobiliář. Pro veřejnost vzniknou odpočinkové zóny a místa pro setkávání místních.
Práce by měly začít 1. srpna a skončit na konci příštího roku. Část nákladů pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu.
Město v současné době opravuje Mánesovy sady v centru města. Z veřejného parku by se mělo stát bezpečnější místo vhodné pro odpočinek zejména pro lidi, kteří žijí poblíž. Úkolem firmy Metrostav DIZ je tak nejen oprava cest či vybudování nového dětského hřiště, ale také prořezání zarostlých zákoutí, kde se scházeli bezdomovci a narkomani. Náklady jsou kolem 40 milionů korun. Park je kvůli stavebním pracím nepřístupný pro veřejnost.