Ústí vyhlásilo prázdninovou soutěž, lidé díky ní poznají krásné vyhlídky ve městě i okolí

Účastníci si nejprve musí buď v infocentru na Mírovém náměstí, nebo v Knihovně Ústeckého kraje vyzvednout zápisovou skládačku. V té je uvedeno 10 vytipovaných míst ve městě a blízkém okolí, kde se nachází QR kód s otázkami. Otázky jsou vždy ve dvou kategoriích, lehčí a těžší. Vybrat si tedy lze, v jaké kategorii bude zájemce soutěžit, a odpověď zapíše do skládačky.

Lze také využít elektronickou verzi skládačky.

Vyplněné papírové formuláře je poté nutné odevzdat v knihovně a v informačním středisku, elektronické pak odeslat online.

A které vyhlídky jsou do soutěže zapojeny? Jde o vyhlídku Vysoký Ostrý, Mariánskou skálu, Humboldtovu vyhlídku, Střekovskou vyhlídku, Erbenovu vyhlídku, Větruši, Střížovický vrch, vyhlídku Františka Málka, Fričovu vyhlídku a Vrkoč.

Soutěž bude vyhodnocena 5. září, vítězové se mohou těšit na ceny v podobě elektronické čtečky knih, dárkových poukazů do knihkupectví a dárkových balíčků 13. září, předány jim budou v rámci Dnů evropského dědictví.

Do slosování bude zařazen každý, kdo odevzdá skládačku, případně odešle formulář s odpověďmi, a to i ten, kdo nezodpoví všechny otázky. Úspěšní řešitelé budou rozděleni do dvou skupin (podle kategorie zvolených otázek) a zařazeni do slosování o ceny. Další speciální cena pak bude vylosována z těch, kteří zodpověděli všechny otázky.

Vítězové budou zveřejněni na webu města Ústí nad Labem a Knihovny Ústeckého kraje.