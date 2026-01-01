Ústí získalo ocenění za osvětovou činnost v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu

V rámci galavečera, který se konal v paláci v Obecním domě v Praze, převzal primátor města Petr Nedvědický (ANO) ocenění za osvětovou činnost v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu od společnosti ASEKOL v rámci soutěže Aktivní obec.
Spolu s ním město obdrželo příspěvek ve výši 150 tisíc korun, který využije k dalšímu rozvíjení činnosti v oblasti zpětného odběru.
Toto ocenění se Ústí nad Labem podařilo získat také v roce 2023.
„Ocenění je pro nás velkým uznáním, patří především našim obyvatelům, kterým není třídění lhostejné, což dokazuje i fakt, že je to již podruhé, kdy naše město toto ocenění získalo. Zároveň je závazkem, abychom v tomto úsilí nepolevovali ani v dalších letech,“ řekl primátor Nedvědický.