Útulek Fest letos vynesl pro zvířata 55 tisíc korun

Výtěžek z letošního ročníku benefičního hudebního festivalu Útulek Fest, který se počátkem června konal v cyklokempu Loděnice v ústecké části Brná, činí 55 tisíc korun.
Pořadatelé za peníze nakoupí krmivo a rozdělí ho tradičně mezi centrum pro zvířata v nouzi při zoo v Ústí nad Labem, řepnický psí útulek, ústecké kočičí sdružení Felisicat i spolky Teplické kočky a Toulavý kůň z Úštěku na Litoměřicku.
Nově bude mezi obdarovanými také spolek Doggoland z Dobroměřic na Lounsku.
Festival měl letos jubilejní 25. ročník a celkem za svou historii vynesl 900 tisíc korun.