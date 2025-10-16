Uzavřené českokamenické kino čeká velká proměna

Téměř 20 let uzavřenou budovu městského kina z počátku 20. století, která se nachází v Palackého ulici v centru České Kamenice na Děčínsku, čeká kompletní rekonstrukce. Díky ní se prostor promění v moderní multifunkční kulturní prostor.
Vizualizace sálu od architekta Jana Horkého | foto: Ateliér Horký

„Rekonstrukce bude opravdu výrazná. Část domu se zbourá kvůli špatné statice, zmizí také přístavba, jež byla postavena v rámci akce Z. Vnitřek objektu se očistí na hrubou stavbu, zbude část střechy a obvodové konstrukce. Nově se budou dělat stropy, střechy, izolace, veškeré technické rozvody, okna a dveře, fasáda, omítky, podlahy, sociální zařízení, vybavení nebo akustické obložení sálu,“ řekl českokamenický starosta Jan Papajanovský (Koalice pro Kamenici).

Rekonstrukce by měla začít na jaře příštího roku a skončit na podzim 2027. Po jejím dokončení bude v objektu k dispozici sál s nejmodernější kinoprojekcí. „Sál však bude také vhodný i pro další kulturní a společenské aktivity. Pro divadlo, pro koncerty vážné, populární i rockové hudby, pro přednášky, konference i veřejné diskuse,“ dodal starosta.

V předsálí kina vznikne bar s kavárnou, sdíleným pracovním prostorem, školním klubem a taky prostorem pro menší klubové akce, jako jsou koncerty nebo přednášky. „Nad sálem potom vybudujeme čtyři apartmány, které pomohou financovat chod objektu,“ přiblížil Papajanovský.

Náklady na projekt jsou vyčísleny zhruba na 100 milionů korun. 90 milionů korun pokryje dotace získaná z Operačního programu Spravedlivá transformace, zbytek doplatí ze svého rozpočtu Česká Kamenice.

Kino bylo v provozu necelých 100 let, svému účelu přestalo sloužit v roce 2006. „Rekonstrukci tedy zahájíme po 20 letech od jeho uzavření,“ zmínil českokamenický starosta s tím, že přípravy na kompletní opravu začaly už v roce 2019 mezinárodní architektonickou soutěží. „V konkurenci více než 20 návrhů v ní rozhodnutím odborné poroty zvítězil architekt Jan Horký, který porotu zaujal mimořádně kvalitním, ale zároveň úsporným řešením a také unikátním návrhem sálu s pódiem průchozím do zahrady. Následně jsme zpracovávali projektovou dokumentaci a vyřizovali stavební povolení, poslední přibližně rok a půl jsme pracovali na zajištění financování,“ poznamenal Papajanovský.

Město prý v posledních letech neuvažovalo o tom, že by opuštěné kino rekonstrukcí neprošlo. „Máme totiž ve městě nehezkou zkušenost s budovami, které se nechaly zchátrat, případně se odprodaly a následně se v nich například rozjel obchod s chudobou, to jsme nechtěli dopustit,“ zmínil starosta.

