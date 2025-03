Kvůli opravě tunelů uzavřou dálnici před Německem, horské vesničky čeká nápor

Úsek na důležité dopravní tepně Ústeckého kraje bude neprůjezdný mezi kilometry 80 až 87. Generální oprava se týká tunelů Panenská a Libouchec, které jsou v provozu od roku 2006. Odborníci v nich budou měnit technologie.

Nákladní doprava pojede směrem do Německa od Knínic na Varvažov přes Telnici, dále bude stoupat do kopců k Petrovicím a před příjezdem do obce bude najíždět zpět na dálnici. V opačném směru z Německa přijedou kamiony na sjezd u Petrovic, kde odbočí přes Tisou na Libouchec po I/13 a najedou na D8 znovu u Knínic. Pro nákladní dopravu bude provoz jednosměrný, ostatní motoristé mohou obousměrně využít obě objízdná ramena.

Hlavním úkolem policie podle vedoucího odboru dopravní služby ústecké policie Jiřího Ušáka bude udržet směr otáčení pro nákladní dopravu a nepustit na tyto trasy nadrozměrnou přepravu, protože stoupání nad Varvažovem i klesání přes Tisou do Libouchce jsou velmi nebezpečná.

„Zásadním úkolem bude také udržet provoz v pohybu“, řekl Ušák. Hlídky na čtyřech stanovištích budou muset rychle reagovat na nehody, odklizení porouchaných vozidel a podobně. V dopravní špičce projede po D8 za 24 hodin až 30 tisíc automobilů. Ušák předpokládá, že pokud se podaří odklonit z větší míry nákladní dopravu na jiné přechody, pojedou přes malé vesničky v horách tisíce aut denně. „Nejvýše by to mohlo být 10 tisíc aut za den,“ poznamenal šéf krajské dopravní policie.

Policie žádá motoristy o trpělivost a v případě nutnosti o vytvoření záchranářské uličky. V terénu bude na objízdných trasách 24 hodin denně 140 policistů.

Letos jsou v plánu ještě další dvě uzavírky

Po týdenní uzavírce se svede obousměrný provoz do jednoho tubusu v každém z tunelů. Po třech měsících, tedy od 1. července se opět na týden úsek zcela uzavře. Se třetí úplnou uzavírkou dálnice D8 na Ústecku počítají policisté na začátku října.

Stavební práce zahrnují opravu chodníků, žlabů, odvodnění či opravu a sjednocení požárních uzávěrů a vzduchotechniky únikových cest. Odborníci na technologie vymění dopravní značení, elektronickou požární signalizaci a informační rozhlas. Bude upraven a doplněn systém měření rychlosti včetně systému pro detekci vozidel, která přepravují nebezpečné látky a věci.

„Po rekonstrukci je v tunelech plánován provoz s nejvyšší povolenou rychlostí 100 kilometrů v hodině,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Kamila Zahálková. Náklady jsou zhruba 744 milionů korun.