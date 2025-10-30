Moderní čtvrť u nádraží nebo dva tunely. Ústí ukázalo, jak se má rozvíjet

Lenka Dvořáková
  9:22aktualizováno  9:22
Radnice v Ústí nad Labem zveřejnila návrh nového územního plánu, který má určovat, jakým směrem se bude město v příštích letech rozvíjet. Dokument podle vedení nabízí modernější a přehlednější pohled na rozvoj území. Město by se podle něj také nemělo rozpínat dále do krajiny.

Pohled na centrum Ústí nad Labem | foto: Monika Gordíková, MF DNES

„Chtěli jsme plán, který bude čitelný a přehledný, ale zároveň dlouhodobě udržitelný. Takový, který nebude potřeba neustále upravovat,“ uvedla ústecká radní Eva Fialová (ANO), která má územní plán na starost.

Jednou z největších změn je zrušení dosavadního katastrálního členění. „Nový územní plán je koncipován tak, že celé město je rozdělené do lokalit s určitým charakterem. Je v něm popsán cílový charakter, jak by do budoucna celá lokalita měla vypadat a co je a není možné tam budovat,“ vysvětlila. Každá oblast má tak přesně stanovené podmínky rozvoje – například v průmyslové zóně Tonaso bude možné rozšiřovat služby, ale nikoli stavět bytové domy.

Některé části města jsou pak navrženy pro proměnu. „Transformační území představují třeba Nové Předlice. Mají spojovat průmyslovou funkci s možností budoucího bydlení, protože noví zaměstnavatelé chtějí mít v blízkosti i zázemí pro své pracovníky,“ dodala Fialová.

Ústí směle plánuje rozvoj za miliardy. Nestíhají ani to, co mají, zní z opozice

Nový územní plán také vychází z principu, že město se má rozvíjet především uvnitř svých hranic. Počítá s využitím proluk a nevyužívaných ploch, nikoli s rozšiřováním do okolní krajiny. „Ústí má dost prostoru ve svém intravilánu, který lze přirozeně doplnit a oživit,“ dodala Fialová.

Důležitým tématem je i doprava. Plán počítá s vedením vysokorychlostní železnice přes město a s vybudováním nového terminálu poblíž současného západního nádraží.

Dále mají v krajském městě vzniknout dva nové tunely. První by měl propojovat Panskou a Žižkovu ulici u zmíněného terminálu. Další je navržen u Masarykovy nemocnice. „Sloužit bude ke zvýšení bezpečnosti pro pěší i návštěvníky nemocnice,“ uvedla Fialová.

Nový dokument tak reaguje na problémy, které přinesl stávající územní plán z roku 2011. Ten byl předmětem několika soudních sporů právě kvůli původnímu návrhu tunelů a jejich vedení.

Město dále doufá, že s pomocí nového územního plánu zvýší svou atraktivitu a zastaví odliv obyvatel. Pomoci by tomu mohla třeba takzvaná inovativní čtvrť s moderním bydlením, službami a zázemím pro studenty a mladé lidi, která má vzniknout poblíž chystaného terminálu.

Opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí), který je členem komise pro územní plánování, zdůraznil, že plán by měl odpovídat reálným možnostem města. „Je důležité, aby stál na realistických základech a odpovídal strategii rozvoje,“ řekl.

Demolice Setuzy, dvě patra kolejí. Rychlotrať výrazně změní centrum Ústí

Někteří obyvatelé návrh nového územního plánu kritizují. Lidem vadí třeba na to, že dokument nahrává spíše developerům místo běžným obyvatelům. Jiní pak považují za nelogickou výstavbu nových bytů v těsné blízkosti koridoru rychlodráhy. S kritikou se setkaly i tunely, které budou podle některých brzy zdemolované jako podchod v Panské ulici.

Návrh je dostupný veřejnosti na webu města či v nově otevřeném Centru informací města, rozvoje a architektury v atriu magistrátu. Otevřeno je ve všední dny od 8 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 14 hodin.

Ve čtvrtek 27. listopadu se pak uskuteční veřejné projednání návrhu v Domě kultury. Plán zde podrobně představí jeho zpracovatel a poté bude možné podávat k návrhu připomínky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Domov pro seniory U Biřičky v H.Králové má nové pietní místo, Strom vzpomínek

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové má nové pietní místo nazvané Strom vzpomínek. Vzrostlý kaštanovník obtočený kovovou spirálou je osvětlen a ozdoben...

30. října 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Kutná Hora omezí reklamu v centru města

Kutná Hora omezí reklamu v centru města. Na veřejně přístupných místech mimo provozovny nebude možné vylepovat například plakáty nebo vyvěšovat plachty a...

30. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svaz lyžařů chce převzít iniciativu v Národním sportovním centru v Harrachově

Svaz lyžařů (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu...

30. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

V Adamově vzniká film Město otců, otevírá téma hledání vlastních kořenů

Celovečerní film o hledání vlastních kořenů s názvem Město otců točí v Adamově na Blanensku režisér Zdeněk Tyc. V hlavních rolích otce a syna se představí...

30. října 2025,  aktualizováno 

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Novým starostou Jirkova na Chomutovsku zvolili zastupitelé Jana Šrumu (ANO)

Jirkov na Chomutovsku povede nový starosta Jan Šruma (ANO). Dosud zastával funkci neuvolněného místostarosty. O jeho volbě do čela zhruba dvacetitisícového...

30. října 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Plzeň uspořádá Den pro les, dobrovolníci budou sázet borovice v Zábělé

Plzeňští správci městských lesů uspořádají v sobotu 8. listopadu tradiční akci Den pro les. Koná se vždy na jaře a na podzim a dobrovolníci při ní sázejí...

30. října 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

KPMG zpracuje audit Kulturního centra Plzeňského kraje,kde 9. 9. zasahovala NCOZ

Firma KPMG začala pracovat na auditu krajské firmy Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Hejtmanství KPMG zaslalo materiály, jež si vyžádala. Dnešní...

30. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Poslancem SPD v Pardubickém kraji je Hrnčíř, stížnost Chaloupeckého NSS zamítl

Nejvyšší správní soud (NSS) přepočítal preferenční hlasy pro kandidáta SPD Milana Chaloupeckého v části Pardubického kraje a zjistil, že oproti vyhlášeným...

30. října 2025  16:28,  aktualizováno  16:36

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr dopravního podniku

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr svého dopravního podniku (DPMLJ). Z něj dopravce zaplatí letos provedenou opravu tramvajové tratě v Riegrově...

30. října 2025  16:26,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.