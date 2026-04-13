V Alejní ulici v Teplicích opraví vozovku

Práce by měly probíhat do 29. dubna v úseku od křižovatky ulic Duchcovská, Lounská a U Soudu až po křižovatku s ulicí U Zámku.
„Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu, vždy však s částečným dopravním omezením. Po dokončení stavebních prací bude provedena obnova vodorovného dopravního značení,“ uvedla mluvčí teplické radnice Adina Sedláková.
V souvislosti s rekonstrukcí dojde také ke změnám v linkovém vedení městské hromadné dopravy.
„Úpravy se dotknou linek 104, 105 a 107, které budou po dobu prací vedeny ulicemi Jateční, Libušina a Tolstého,“ dodala Sedláková.