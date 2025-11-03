V areálu nemocnice v Žatci opravují cesty a chystá se stavba urgentního příjmu

V areálu městské nemocnice v Žatci odstartovala oprava komunikací a zároveň se chystá plánovaná stavba urgentního příjmu.
Práce na obnově komunikací je rozdělena na několik etap, které budou probíhat tak, aby byl po celou dobu zajištěn provoz všech oddělení nemocnice. „Během rekonstrukce bude nutné počítat s dopravními omezeními v celém areálu. Dočasné dopravní značení bude usměrňovat pouze nezbytnou dopravu, zejména vozidla zdravotnické záchranné služby a zásobování,“ uvedl mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal s tím, že parkování pro veřejnost nebude v areálu možné po celou dobu prací.
Komunikace by měly být zrekonstruovány ještě v letošním roce.
Vybudování urgentního příjmu začne po dokončení přípravných prací. „Před samotnou stavbou proběhnou úpravy okolní zeleně a připraví se nezbytné dopravní značení, vše bude nutné koordinovat s rekonstrukcí komunikací. Během stavebních prací zůstane provoz nemocnice zůstane plně zachován,“ dodal Kassal.
Nový urgent bude navazovat na stávající budovu chirurgie. Navržen je jako moderní specializované pracoviště s nepřetržitým provozem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Bude sloužit pacientům s náhlým zhoršením zdravotního stavu, v přímém ohrožení života nebo s akutním poraněním. Zázemí bude určeno i pro pacienty přivážené zdravotnickou záchrannou službou.
„Samotná budova urgentního příjmu bude mít obdélníkový půdorys. Součástí projektu je také nová příjezdová rampa, úprava komunikací a chodníků pro pěší a napojení na technickou infrastrukturu. Práce by měly být hotové za necelý rok,“ přiblížil Kassal.
Náklady na obnovu komunikací jsou vyčísleny na 7,2 milionu korun. Stavba urgentního příjmu vyjde na 60 milionů korun. Část sumy pomůže městu pokrýt dotace získaná od Ústeckého kraje. Výdaje by ještě mohla srazit dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, o niž radnice požádala.