V Bílině na Teplicku bude pokračovat trojkoalice ANO, ODS a Moje Bílina

V Bílině na Teplicku bude pokračovat ve vedení koalice ANO, Společně pro město - ODS a NK, Moje Bílina s podporou Pirátů. Starostou bude Radek Zenker z ANO. Koaliční partneři to dnes sdělili ČTK. V opozici bude nadále Tomáš Vandas s uskupením Čistá a bezpečná Bílina.
V zastupitelstvu o 29 členech bude mít koalice většinu osmnácti hlasů. ANO má stejně jako po předchozích volbách 11 mandátů, občanští demokraté posílili ze tří na pět a Moje Bílina zůstala na dvou. První místostarostkou bude nadále Marcela Dvořáková (ODS), druhým místostarostou bude Karel Matuška (ANO).
Návrh na složení rady je čtyři místa pro ANO, tři pro ODS a dvě místa obsadí Moje Bílina. "Dále probíhají jednání o uzavření koaliční smlouvy," uvedl Zenker, který si pozice vymění s Matuškou. Ten nahradil v čele patnáctitisícového města Zuzanu Mrázovou (ANO), kterou voliči loni zvolili do Sněmovny a ona se stala ministryní pro místní rozvoj. Funkce starostky se pak vzdala, zůstala řadovou zastupitelkou. V letošních volbách do zastupitelstva města nekandidovala.
V opozici zůstane se svým hnutím Vandas, bývalý předseda soudně rozpuštěné neparlamentní Dělnické strany. Uskupení Čistá a bezpečná Bílina oproti předchozím volbám posílilo o dva zastupitele na čtyři. V opozici budou ještě se čtyřmi mandáty Nezávislí pro Bílinu, koalice SPD, Trikolora, Pro se dvěma hlasy a Naše Bílina - Svobodní bude mít jeden mandát.
Volební účast v Bílině, kde jsou vyloučené lokality, byla 31,68 procenta.