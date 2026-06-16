V Bílině otevřeli muzeum kyselky, jejíž výroba pokračuje v konkurzu

V Bílině na Teplicku otevřeli muzeum kyselky, jejíž výroba pokračuje v konkurzu. Nový majitel převezme provoz i s historickými dokumenty ke stáčení unikátního lázeňského pramen. Slávu vody z Bíliny přiblíží objednaným návštěvníkům v muzeu Karel Bašta, který prozradí i to, jak nečekaně kyselka obohatila svět gastronomie. Měsíčně stočí této přírodně nasycené vody 400.000 kusů převážně litrových lahví, které míří hlavně na český a slovenský trh.
Bílinskou kyselku s historií dlouhou přes 350 let pijí lidé při překyselení žaludku, pálení žáhy nebo na zlepšení látkové výměny. "Dospělý člověk ji může pít i na žízeň a používat jako pitnou kúru nebo inhalovat," řekl dnes novinářům manažer marketingu Karel Bašta, který má v péči historii bílinské stáčírny a provádí exkurze. Pramen je několik desítek metrů od opravené historické budovy. Je v hloubce bezmála 200 metrů. "Unikátnost Bílinské kyselky spočívá v tom, že se nijak neupravuje. Z pramene jde rovnou do lahve," uvedl Bašta.
Obsah oxidu uhličitého, dříve označovaného jako kysličník, dal kyselce název. K prameni je vstup zakázán, lidé se ale mohou projít v upraveném městském parku nad stáčírnou, kde je inhalatorium a také původní hotel pro lázeňské hosty. Radnice budovu opravila a řeší, jak objekt využít. V minulosti sem jezdili podle Bašty za kratochvílí hosté nedalekých teplických lázní.
Dokladů o věhlasu Bílinské kyselky má muzeum řadu, dostala i několik evropských ocenění. Odborníci zkoumali její vlastnosti už v 18. století. Velmi žádaná byla v gastronomii. "Díky přirozené perlivosti lidem chutnala, tak začal vznikat fenomén míchaných nápojů z kyselky. Využívalo se toho, že obsahuje kromě kysličníku uhličitého i bikarbonát. Kombinovala se s vínem a dokonce s plzeňským pivem." uvedl Bašta. Při smíchání kyselky s citrusovým plodem a lžičkou cukru vznikala osvěžující limonáda.
Muzeum přibližuje i historii Zaječické hořké, která se v Bílině také stáčí. Hořkou vodu vozí v cisternách ze Zaječic na Mostecku, kde se čerpá ze studen. Slouží jako přírodní projímadlo. Časem se výstava fotografií, dokumentů a tisků rozšíří podle Bašty o další exponáty. To už bude mít firma zřejmě nového majitele.
Společnost Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW) vyrábí minerálky v Bílině a v Mariánských Lázních, v konkurzu je od loňského podzimu. "Nechceme úplně komentovat jednotlivé zájemce, nicméně je to tak, že se vše nachází ve finální fázi. Do konce června by měl být znám nový majitel. Pak by mělo dojít k vypořádání," řekl ČTK a Českému rozhlasu krizový manažer Libor Duba. Firma je podle něj v dobré ekonomické kondici. V Bílině pracuje ve dvou směnách 22 zaměstnanců, v Mariánských Lázních dalších šest. "Společnost je po několika letech konečně v zisku. Podařilo se nám firmu stabilizovat, drobně roste," uvedl. Nový vlastník získá podnik zbavený většiny dluhů, které byly pode Duby v řádech vyšších stovek milionů korun.