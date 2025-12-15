Práce vyjdou na necelé tři miliony korun bez DPH a hotovo má být do konce roku.
Město se zároveň zabývá budoucím využitím pozemku, aby bylo v souladu s územním plánem.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Práce vyjdou na necelé tři miliony korun bez DPH a hotovo má být do konce roku.
Město se zároveň zabývá budoucím využitím pozemku, aby bylo v souladu s územním plánem.
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....
Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...
Hudba filmového skladatele Johna Williamse provází už několik generací diváků. Stačí pár tónů Star Wars a jsme ve vzdálené galaxii, melodie Harryho Pottera nás přenese do Bradavic a Čelisti dodnes...
V Českých Budějovicích na sídlišti Vltava propukl v neděli večer požár v bytě v sedmém patře panelového domu. Hasiči z domu evakuovali 30 lidí a oheň se jim podařilo dostat rychle pod kontrolu....
Děčín začal s demolicí budov bývalé mateřské školy v části Březiny. Zchátralé objekty se rozhodl zbourat kvůli bezpečnosti.
Na chomutovském sídlišti Kamenný vrch, v lokalitě po zbourané škole, nově vznikl mladý les.
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Lovosická radnice nechala v Krátké ulici nainstalovat betonové zátarasy mezi silnicí a trávníkem, aby nedocházelo k dalšímu ničení zeleně.
Nový betlém zdobí žatecké náměstí Svobody. Soubor dřevěných postav nahradil původní betlémskou výzdobu, která byla podle žatecké radnice sice pěkná a oblíbená, ale dlouhé roky neměnná.
Tradiční vánoční jízda lanovou dráhou z Krupky na Teplicku na Komáří vížku se letos neuskuteční. Zrušení akce si vyžádala rozsáhlá oprava obou stanic lanovky, která v současné době omezuje bezpečný...
Ústecká zoo má nový přírůstek – samici ohroženého tapíra čabrakového. Dvouleté zvíře sem dorazilo z Norimberku.
Už dlouhé roky vystupuje Jiří Novák bydlící na náměstí Svobody v centru Brna proti akcím, které ho ruší svým hlukem. Do hudebních vystoupení třeba pouštěl sirénu, soudil se a nahlašoval konání svých...
Jindra Šalátová je psycholožka a psychoterapeutka, která se ve své práci zaměřuje především na pomoc dětem, dospělým i celým rodinám ve velmi náročných životních situacích.
Intenzivní místní doprava, vysoký počet projíždějících kamionů, topení pevnými palivy, provozy firem či prohořívající halda? Obvod Slezská Ostrava si nechává zjistit, které zdroje nejvíc zatěžují...
Za pouhou hodinu a půl lidé vykoupili všechny charitativní polévky během první adventní neděle u mosteckého magistrátu.