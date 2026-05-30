V bývalé škole na Teplicku bude domov pro lidí se zdravotním postižením

Bývalá základní škola v Újezdečku na Teplicku bude po přestavbě sloužit jako domov pro lidi se zdravotním postižením. V budově, kterou před lety koupil Ústecký kraj, bude 12 lůžek pobytové služby pro klienty s mentálním postižením a s výraznými poruchami chování. Nyní vzniká na přestavbu objektu projektová dokumentace, ze které vzejde i odhad nákladů. Za nemovitost kraj před čtyřmi lety zaplatil 8,55 milionu korun. ČTK to řekl náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).
Projekt bude hotový zřejmě začátkem příštího roku. "Myslím si, že v roce 2027 by se mělo začít stavět," uvedl náměstek. Klienti, kterým bude pobytové zařízení sloužit, byli původně umístěni v zařízení v Krupce. "Zařízení, které se kdysi udělalo, bylo nevhodné a hasiči nám z toho dali odchod. Nesplňovalo to požární předpisy," vysvětlil Kulhánek.
Kraj musel najít náhradní prostory. Klienti jsou teď na speciálním oddělení v Háji u Duchcova. Kvůli náročnosti jejich postižení jsou 24 hodin denně pod dohledem. "Odtamtud by se měli stěhovat do Újezdečka. Tím pádem se nám uvolní kapacita v Háji, kam mohou zase další klienti. Jsou tam například lidé s poruchou autistického spektra," dodal Kulhánek.
Domovů pro lidi se zdravotním postižením má Ústecký kraj několik. "Jen ale málo z nich má podmínky takové, aby mohly přijmout osoby s výraznými poruchami chování, kdy je nutné mít upravené prostředí," řekla ČTK mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Jen málo klientů má v zařízeních samostatné pokoje upravené podle individuálních potřeb každého z nich. Zároveň je v takových sociálních službách nutný dostatečný počet kvalifikovaného personálu. "Taková zařízení máme čtyři a všichni mají v pořadníku na umístění desítky žadatelů," dodala Fraňková.